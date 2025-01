Penalizzazione e classifica stravolta | Calcio italiano nel caos: tegola pesantissima per la società

La società potrebbe essere penalizzata: calcio italiano di nuovo nel caos, una tegola pesantissima per la società

Negli ultimi anni, si è tanto parlato del numero di squadre che devono far parte delle varie categorie del calcio italiano. Tanti dirigenti, infatti, sono convinti di dover diminuire il numero di squadre presenti visto che, e questo è un altro tema importante, spesso la competitività si livella verso il basso e che ci sono troppe partire da giocare.

Un discorso leggermente differente va affrontato per quanto riguarda la Serie C. Spesso si è provato ad avanzare varie formule che, però, non hanno funzionato. Non solo, ma si è tornati ad avere vari gironi con tantissime squadre. Uno dei problemi maggiori, però, risulta essere quello delle possibilità economiche di alcune squadre.

Infatti, succede molto spesso che tante società non riescano ad avere i proventi necessari per l’iscrizione o, addirittura, per il mantenimento nella nostra terza serie. Talvolta, accade anche che ci siano dei ritardi per il pagamento di alcune scadenze.

Una situazione del genere potrebbe essere accaduta nuovamente. La società potrebbe ricevere una penalizzazione che potrebbe stravolgere la propria classifica e i propri sforzi fatti sul campo.

Serie C, la società rischia la penalizzazione

L’anno 2024 del Novara non è finito nel migliore dei modi. Infatti, la Covisoc, ha deferito il club al Tribunale Federale per presunti mancati pagamenti di contributi Inps per il periodo giugno-luglio 2023.

Una situazione sicuramente complicata, visto che, ad avviso dell’ente, il presidente Marco La Rosa ed il vice-presidente Marco Boveri, non avrebbero rispettato la scadenza del 16 luglio 2024. Una situazione che potrebbe portare ad una penalizzazione a causa della responsabilità diretta del club piemontese.

Novara, il comunicato del club sulla situazione

Di seguito, ecco il comunicato della società piemontese: “Il Novara ha ribadito la volontà di saldare gli importi dovuti non appena sarà emessa la nuova cartella esattoriale con l’esatto importo. Inoltre, il club, ha annunciato che si difenderà nelle sedi opportune, tramite i propri legali, per dimostrare che l’intera vicenda è stata causata da un “cortocircuito amministrativo” indipendente alla propria volontà”.

Come detto, se le accuse dovessero essere accertate, il club rischierebbe delle penalizzazioni in classifica addirittura per la stagione in corso d’opera.