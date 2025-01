Addio Roma, questa volta ci siamo | Ranieri deve arrendersi, decisione presa

Il giocatore potrebbe lasciare presto la società giallorossa: Claudio Ranieri deve fare i conti con questa possibilità

La stagione della Roma non sta andando come sperato e pronosticato alla vigilia. La squadra giallorossa, infatti, prima di queste ultime due partite contro Parma e Milan che hanno portato a quattro punti, si erano ritrovati addirittura a due punti dalla zona retrocessione. Una classifica che fa specie soprattutto per il tipo di mercato e di cifre spese questa estate.

Dopo sole quattro giornate, Daniele De Rossi, allora tecnico sulla panchina giallorossa, è stato esonerato ufficialmente per scarsità di risultati e la panchina è stata affidata ad Ivan Juric. Il tecnico serbo, però, non è riuscito a dare la sua impronta e non è riuscito a legare nè con l’ambiente romano nè con i giocatori, soprattutto con i senatori.

Da lì, la decisione dell’ennesimo ribaltone in panchina ed il clamoroso ritorno di Claudio Ranieri nella doppia veste di allenatore-dirigente e che dovrà avere un peso importante per la scelta del nuovo allenatore. In attesa di capire cosa accadrà anche a livello dirigenziale, si sta iniziando a programmare la stagione del futuro.

E potrebbero esserci degli addii clamorosi visto che alcuni elementi non rientrano più nei piani o potrebbero decidere di lasciare la Capitale per provare nuove avventure. Ranieri deve fare i conti con questa eventualità.

Roma, il big potrebbe lasciare i giallorossi in estate

La Roma, in estate, potrebbe veder partire Mats Hummels. Il tedesco, diventato centrale adesso con l’arrivo di Ranieri, è stato intervistato da Il Messaggero e ha voluto anche toccare il tema del suo futuro in maglia giallorossa.

Ecco le sue parole: “Ranieri? Parliamo di un allenatore top, l’ho capito il primo giorno che l’ho conosciuto. E’ uno di quelli che per farsi capire e ascoltare non deve alzare la voce. Devo capire cosa farò, ma lui è sicuramente un grande allenatore, la Roma dovrebbe tenerselo stretto. Futuro? Deciderò questa estate”.

Roma, occhio anche ad altri addii

La società giallorossa dovrà necessariamente pensare anche alla possibilità di dire addio ad altri elementi importanti della rosa. In primis, il capitano Lorenzo Pellegrini che ha quasi definitivamente rotto con l’ambiente della Roma e i suoi tifosi.

Occhio anche alla posizione di Hermoso che non ha ingranato, così come a quella di Cristante finito al centro delle critiche e non più titolare. Da valutare anche la posizione di Paulo Dybala.