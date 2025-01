Napoli? No grazie, voglio solo l’Inter | Inzaghi gongola: che affare per i nerazzurri

Il giocatore preferisce i nerazzurri alla corte del Napoli: Simone Inzaghi accoglie con entusiasmo la notizia

L’Inter sta già iniziando a programmare il prossimo mercato per evitare di ritrovarsi impreparata. La dirigenza nerazzurra, infatti, ha intenzione di regalare a Simone Inzaghi una rosa che possa essere pienamente competitiva sia per quanto riguarda il campionato italiano, che per quanto riguarda l’Europa.

Per farlo, però, Marotta, Ausilio e Baccin dovranno necessariamente sottostare alla volontà della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha chiaramente dato dei paletti da rispettare ai propri dirigenti. In primis, bisognerà abbassare l’età media della rosa, così come i costi di squadra ed anche il monte ingaggi visto che, oggi, è il più elevato dell’intera Serie A.

Intanto, c’è un giocatore che ha deciso di scegliere la società nerazzurra. Su di lui ci sarebbe anche il Napoli di Antonio Conte a cui però è stato risposto con un ‘no, grazie’.

Oltre alla squadra partenopeo, sul ragazzo ci sarebbero altri interessi di società molto ricche. Il giocatore è molto determinato in quella che è la sua scelta.

Inter, il giocatore preferisce i nerazzurri al Napoli

In casa nerazzurra c’è un giocatore che intenzione di continuare con la squadra di Simone Inzaghi. Secondo Tuttosport, infatti, Stefan de Vrij ha intenzione di non lasciare Milano e di rimanere ancora a lungo all’Inter.

Su di lui, ci sarebbe stato anche il Napoli, ma dopo il rifiuto dell’olandese, il club di Antonio Conte ha deciso di virare con decisione sul capitano della Juventus, Danilo. Sull’olandese anche alcune squadre arabe che, però, come il Napoli, hanno dovuto ricevere il rifiuto dell’ex Lazio.

Inter, ora una scelta sul difensore

I nerazzurri, dunque, adesso dovranno necessariamente fare una scelta. Infatti, de Vrij e Acerbi sono in là con gli anni e, in vista della prossima stagione, solo uno di loro rimarrà nella rosa di Simone Inzaghi.

In questo momento, entrambi hanno un’opzione di rinnovo annuale nel loro contratto. Al momento, è stata esercitata solo quella del difensore italiano, ma visti i tanti infortuni, la società starebbe valutando di cambiare difensore su cui puntare e scegliere de Vrij.