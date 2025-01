Zirkzee, finalmente ci siamo | Altro che Juve, firma subito per il suo nuovo club

Joshua Zirkzee potrebbe lasciare già a gennaio il Manchester United e c’è già pronto il suo nuovo club

L’avventura di Joshua Zirkzee con la maglia del Manchester United non sta andando secondo quelle che erano le aspettative della vigilia. L’attaccante olandese, infatti, non è ritenuto un profilo fondamentale dal nuovo allenatore dei Red Devils, Ruben Amorim, tanto che lo avrebbe inserito nella lista dei giocatori che possono lasciare il club.

Nell’ultima partita, addirittura, il ragazzo classe 2001 è stato sostituito al minuto di gioco 33 per scelta tecnica. Un qualcosa di sicuramente singolare visto che la partita era iniziata da poco più di mezz’ora. Insomma, una trasferimento estivo che non ha dato i suoi frutti e che, anzi, potrebbe essere concluso di qui a breve.

In estate, il Milan si era molto interessato a lui tanto da imbastire una trattativa con il Bologna per il pagamento della clausola da 40 milioni. Ma le commissioni parecchio elevate richieste dall’agente non hanno permesso la felice conclusione dell’affare.

Intanto, il giocatore avrebbe deciso di lasciare Manchester già nel mercato di gennaio. E su di lui c’è il fortissimo interesse di una società a sorpresa pronta ad investire una cifra molto elevata per averlo con sè.

Zirzkee, club a sorpresa interessato

Joshua Zirzkee potrebbe concludere anzitempo la sua avventura al Manchester United. L’attaccante olandese, infatti, non sta rendendo per come si pensava e vorrebbe lasciare subito i Red Devils.

Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur all’interno del suo profilo X, ci sarebbe il forte interesse di un altro club a sorpresa su di lui. Si tratta del Newcastle, pronto a presentare un’offerta molto elevata per convincere sia il club che il giocatore. Sono, dunque, settimane molto importanti per questa trattativa.

Juventus, niente Zirkzee a gennaio?

Una delle società di cui più si è parlato per quanto riguarda Zirzkee è sicuramente la Juventus. Thiago Motta lo ha avuto e lo ha reso protagonista nella sua avventura sulla panchina del Bologna. Ma, in questo momento, l’ipotesi bianconera sembra essere remota.

Il club sta pensando ad altri rinforzi per gennaio. Oltre a questo, per l’attacco, bisognerebbe cedere Vlahovic, ma in questo momento è una situazione molto complicata, visto lo stipendio da 12 milioni di euro netti percepiti dal serbo. Quindi, la soluzione Juventus, sembra essere congelata.