Arriva Dani Olmo, ciao Barcellona vado in Serie A | Colpo da scudetto

Dani Olmo è attualmente svincolato dal Barcellona e potrebbe arrivare in Serie A nel mercato di gennaio

La vicenda che ha coinvolto Dani Olmo e Pau Victor con il Barcellona ha raggiunto i contorni del grottesco. I due giocatori sono stati prelevati la scorsa estate da parte della società catalana che, però, per poterli tesserare, deve necessariamente fare i conti con una regola della Liga Spagnola in merito agli ingaggi percepiti dai calciatori.

In estate, l’infortunio di Inigo Martinez, ha consentito al club di poter inserire in lista entrambi i calciatori. Ma, adesso che il difensore si è ripreso dall’infortunio, le cose sono cambiate e la situazione è diventata ai limiti dell’assurdo. La Liga, infatti, non permette di tesserare i due elementi fino a quando il Barcellona non riesca a trovare i proventi necessari per garantire gli emolumenti ai due calciatori.

Un danno di immagine incredibile per un club storico come quello blaugrana che adesso sta affrontando una lotta contro il tempo per provare a riavere in rosa i due giocatori. Ovviamente, il pezzo più pregiato è sicuramente Dani Olmo.

Il trequartista spagnolo ha già avuto qualche approccio da qualche grande club, soprattutto dalla Premier. Anche in Serie A qualche società sta osservando la situazione. A zero sarebbe un colpo sensazionale.

Olmo in Serie A? Occhio all’ipotesi nostrana

Dani Olmo potrebbe arrivare in Serie A? Nelle ultime ore tantissimi media nostrani stanno avanzando questa ipotesi. Soprattutto per quanto riguarda un interesse da parte del Milan. La società rossonera, dopo aver cambiato in panchina, con l’arrivo di Conceicao, vuole migliorare le cose e ha intenzione di rinforzare l’organico.

Occhio anche alla Juventus che potrebbe approfittare del fatto che il giocatore arriverebbe a parametro zero. Insomma, la Serie A sogna l’arrivo del centrocampista spagnolo e spera possa diventare realtà.

Olmo, occhio agli interessi dalla Premier League

Dani Olmo, però, piace moltissimo soprattutto in Premier League, campionato che ha i soldi necessari per poter accontentare le richieste del ragazzo. Il Manchester City è la squadra che vorrebbe prelevarlo.

Dopo la crisi di risultati e i tanti infortuni, Guardiola è pronto a fare il cambio generazionale della sua squadra fin da subito e l’ex Lipsia sarebbe un elemento importantissimo che rinforzerebbe ulteriormente una squadra già forte.