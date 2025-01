Si Inter, voglio vestire nerazzurro | Nico Paz cambia maglia, manca solo la firma

Nico Paz potrebbe essere uno dei colpi più interessanti per quanto riguarda la prossima stagione: la situazione

L’Inter si sta già muovendo per programmare i nuovi arrivi in vista della prossima stagione. La società di viale della Liberazione vuole garantire a Simone Inzaghi una rosa ancora più competitiva rispetto a quella attuale. Ed è proprio per questo che i dirigenti non vogliono farsi trovare impreparati e stanno già valutando i primi profili.

Marotta, Ausilio e Baccin, infatti, hanno già vagliato qualche nome e stanno provando a capire quale di questi possa essere il più adatto al progetto tecnico-tattico varato da Simone Inzaghi. Ma, oltre alla competitività, la nuova proprietà di Oaktree ha dato delle indicazioni molto nette e chiare al boarding nerazzurro.

In primis, quello di abbassare l’età media della rosa acquistando elementi giovani da valorizzare e, magari, in futuro, cedere per mettere a posto i conti. Successivamente, anche abbassare i costi della squadra così come il monte ingaggi che, oggi, è il più alto dell’intera Serie A.

Intanto, uno degli obiettivi di cui si sta parlando maggiormente in questo momento è certamente il trequartista argentino, Nico Paz. Il giocatore piace molto all’Inter e, in tal senso, ci sono delle novità importanti sul suo futuro.

Nico Paz pronto a cambiare maglia: la situazione

Nico Paz è uno dei migliori talenti di maggiore splendore dell’intera Serie A e l’Inter ci sta seriamente pensando. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i nerazzurri hanno già mosso i primi passi con il giocatore che ha molto apprezzato il gradimento da parte della società interista.

Non solo, ma si sa anche come per un argentino l’Inter rappresenti sempre un ambiente molto particolare dove in tanti hanno fatto benissimo nel corso della storia. Ma occhio alla volontà del Real Madrid che controlla il ragazzo a distanza.

Inter, per Nico Paz l’ombra del Real Madrid

Su Nico Paz, però, c’è sempre l’ombra del Real Madrid. La società spagnolo ha ceduto il classe 2004 al Como la scorsa estate, conservando il diritto di recompra a 12 milioni e il 50% sulla futura rivendita del ragazzo.

Il giocatore non vorrebbe restare in Spagna, visto che i Blancos hanno tanti campioni in rosa e avrebbe poco spazio. Per questo non è affatto da escludere la possibilità di inserire una recompra all’interno degli accordi tra le due società. Vedremo come finirà questa trattativa.