Vieni all’Inter, abbiamo bisogno di te | Marotta lo chiama a Milano, scippo clamoroso in Serie A

L’Inter prova a scippare il giocatore alla squadra rivale: Marotta ha un piano per portarlo a Milano

La società nerazzurra, oramai da parecchi mesi, sta già lavorando sotto traccia per programmare la prossima stagione e vedere quali profili potranno fare al caso del progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi. Marotta, Ausilio e Baccin non vogliono farsi trovare impreparati e stanno cercando il meglio per rendere la rosa ancora più competitiva rispetto a quella attuale.

Ma, se la competitività deve essere la stella polare per la dirigenza nerazzurra, la nuova proprietà di Oaktree ha deciso di fissare anche altri paletti che devono coniugare il primo aspetto. Sicuramente, quello di abbassare l’età media della rosa, così come il costo della squadra e il monte ingaggi che, in questo momento, è il più elevato dell’intera Serie A.

Ci sono già i primi giocatori che sono stati visionati da vicino come testimonia il recente viaggio in Sudamerica di Dario Baccin. Ma c’è un giocatore, tra i tanti visionati, che ha raccolto ottime recensioni.

Uno di questi milita in Serie A e, tra le altre cose, in una squadra rivale per la lotta allo scudetto. Marotta lo punta con decisione ed ha in mente già una strategia per portarlo a Milano alla corte di Inzaghi.

Inter, Marotta punta il big di Serie A

L’Inter, in estate, dovrà lavorare per trovare almeno un difensore centrale che possa sostituire Acerbi e de Vrij che sono in là con gli anni. Tanti sono i giocatori osservati, ma, secondo quanto riportato da Tuttosport, ce n’è uno che affascina molto la dirigenza interista.

Si tratta del centrale svedese dell’Atalanta, Isak Hien che sta facendo molto bene alla corte di Gasperini. Il giocatore è valutato sui 30 milioni di euro, ma Marotta ha intenzione di abbassare la cifra inserendo una contropartita tra i due classe 2005, Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito. Vedremo se potrà essere quella giusta.

Non solo Hien, altri due profili sul taccuino

Se Hien sembra essere l’obiettivo principale per il reparto difensivo, occhio anche ad altri due giocatori che piacciono molto. Il primo è quello dello slovacco dell’Udinese, Bijol che è stato già monitorato più volte.

Il secondo è quello del laziale, Mario Gila, per cui però bisognerebbe trattare con Lotito, cosa per niente facile, soprattutto visti i rapporti non ottimali con Marotta. Vedremo quale sarà il profilo prescelto dalla società nerazzurra.