Clamoroso Calabria, addio al Milan | Firma per i rivali di sempre

Davide Calabria è in scadenza di contratto e potrebbe salutare il Milan: per lui una squadra a sorpresa

La stagione del Milan, almeno fino a questo momento, non è stata delle migliori. La squadra rossonera, infatti, non è riuscita ad avere continuità di risultati in campo e l’epilogo è stato l’esonero con l’oramai l’ex allenatore Paulo Fonseca. Al suo posto, la dirigenza milanista ha deciso di optare per Sergio Conceicao che ha fatto grandissime cose sulla panchina del Porto.

C’è tanto lavoro da fare, come ammesso dal nuovo allenatore rossonero, soprattutto per quanto riguarda la testa dei giocatori, provando a recuperare il rapporto con molti di loro, tra cui i big della rosa come Theo Hernandez e Rafa Leao che, fino a questo momento, in questa stagione, hanno deluso tanto i tifosi sia per le prestazioni offerte che per l’atteggiamento avuto in campo.

Il primo banco di prova è la Supercoppa Italiana contro la Juventus che potrebbe portare alla finale contro la vincente tra Inter e Atalanta. Come ammesso dallo stesso Ibrahimovic, il trofeo è uno degli obiettivi di questa stagione.

Intanto, una delle bandiere rossonere come Davide Calabria, che ha sempre giocato nel Milan, ne è il capitano ed è cresciuto nel vivaio, potrebbe lasciare il club e firmare per la squadra rivale di sempre.

Milan, Calabria potrebbe andare ai rivali di sempre

Davide Calabria potrebbe lasciare il club rossonero. A dare la notizia è il giornalista Matteo Moretto che, attraverso il suo profilo X ha annunciato come sul giocatore ci sarebbe l’interesse della grande rivale della squadra rossonera.

Si tratta della Juventus che potrebbe pensare al giocatore a parametro zero visto che il contratto scadrà a fine stagione e la società non sembra intenzionata a rinnovarlo per altre stagioni. Una decisione che sicuramente farebbe scalpore dall’attuale capitano milanista.

Juventus, non solo Calabria dal Milan

A Thiago Motta, però, non piace solamente il capitano rossonero. Questa estate la società bianconera ha deciso di fare un investimento in difesa per il centrale francese Pierre Kalulu, ma potrebbe non essere finita qui.

Infatti, alla Juventus piace molto anche Tomori, che non sembra essere più all’interno dei piani della società. Con l’arrivo di Conceicao potrebbero cambiare le cose, ma di sicuro ai bianconeri piace tantissimo il centrale inglese.