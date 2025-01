Inter, Inzaghi lo ha convinto | Super colpo per gennaio, arriva subito dopo la Befana

L’Inter è pronta a sferrare un colpo di mercato in vista di gennaio. La notizia ha scosso l’ambiente nerazzurro

L’Inter, oramai da qualche mese, ha iniziato a programmare gli investimenti da fare sul mercato in vista della prossima stagione. La missione della dirigenza nerazzurra è quella di non arrivare impreparati alla prossima sessione e di consegnare a Simone Inzaghi una rosa che possa essere competitiva, ancora una volta, sia in Italia che in Europa.

Un compito sicuramente non semplice, visto che la nuova proprietà di Oaktree ha ordinato ai propri dirigenti di seguire alcune linee guida. In primis, quella di abbassare l’età media della rosa. Secondariamente, di abbassare anche i costi di squadra, così come il monte ingaggi che, in questo momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Marotta, Ausilio e Baccin hanno accolto favorevolmente queste richieste ed hanno intenzione di soddisfarle per provare a rendere la squadra ancora vincente e sostenibile. Ovviamente, bisognerà vedere le prossime mosse in sede di mercato.

Intanto, i nerazzurri, sono pronti a fiondarsi su un colpo di mercato che sicuramente farebbe molto parlare. Il giocatore è pressochè fuori dai piani della sua società e la dirigenza interista vorrebbe provare ad acquistarlo.

Inter, pronto il colpo a sorpresa? La notizia scuote l’ambiente

La dirigenza nerazzurra è pronta a portare a Milano, e in maniera sorprendente, un giocatore a sorpresa. Si tratta di Lorenzo Pellegrini che, come confermato sia da Il Corriere della Sera che da Il Messaggero, ha intenzione di lasciare al Roma al termine della stagione.

I nerazzurri, già adesso, si sono messi in pole position rispetto ad altre squadre che lo vogliono. L’ostacolo resta sempre quello dell’ingaggio, visto che il classe 1996 guadagna circa 6 milioni di euro a stagione e i nerazzurri non hanno intenzione di offrire tutti quei soldi per averlo a Milano. Vedremo come evolverà la situazione.

Pellegrini-Inter, pronto uno scambio

Per un Pellegrini che potrebbe andare all’Inter, potrebbe esserci un Frattesi che potrebbe fare il percorso inverso. Il centrocampista nerazzurro non ha mai fatto polemica per il suo utilizzo in campo, ma è chiaro che vorrebbe giocare di più ed avere un ruolo di primo piano all’interno della squadra.

Una cosa che oggi non è possibile visto che i nerazzurri hanno un centrocampo molto forte e con elementi di altissima qualità. In estate, dunque, occhio a questa possibilità.