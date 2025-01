Scossone Inter, cambia il futuro del titolarissimo | Inzaghi e Marotta colti di sorpresa

L’Inter potrebbe salutare un suo titolarissimo: Simone Inzaghi e Beppe Marotta sono stati colti di sorpresa

La società nerazzurra sta già programmando il mercato per la prossima stagione. La dirigenza interista, con Marotta, Ausilio e Baccin in testa, sta iniziando a valutare i primi profili per la rosa della prossima stagione che possano fare al caso della squadra nerazzurra e del progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi.

La parole d’ordine dei dirigenti di viale della Liberazione è quella della competitività. Ma questa deve essere necessariamente coniugata con i diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, così come i costi della squadra e il monte ingaggi che, in questo momento, rappresenta il primo dell’intera Serie A.

Così si giustifica anche il recente viaggio in Sudamerica di Dario Baccin. Intanto, i nerazzurri, devono stare attenti al futuro di un titolarissimo della rosa di Simone Inzaghi.

Il giocatore, prima della Supercoppa, ha parlato del suo futuro. Inzaghi e Marotta non vogliono rimanere impreparati ad ogni eventualità e vogliono porre rimedio se sarà necessario.

Inter, può cambiare il futuro del titolarissimo

Prima della partita di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta, il centrocampista nerazzurro Mkhitaryan ha parlato del suo futuro in conferenza stampa. Il giocatore ha voluto fare una precisazione sul suo futuro all’Inter.

Ecco le sue parole: “Futuro in Arabia? Sto seguendo il campionato, anche se non troppo. Ci sono tanti miei ex compagni e amici che giocano qui. Per quanto riguarda il futuro ho un contratto con l’Inter e vedremo cosa accadrà a fine stagione. Ma sono contento di giocare nell’Inter”.

Inter, cosa dice il contratto di Mkhitaryan

Il centrocampista armeno ha un contratto in nerazzurro fino al giugno del 2026. Quindi, almeno in linea teorica, per un’altra stagione e mezza a Milano. Ma al suo interno c’è anche una clausola unilaterale secondo cui la società nerazzurra, pagando una penale, può far cessare il suo contratto con una stagione d’anticipo.

Alla luce di quanto ordinato da Oaktree sull’età media della rosa, sappiamo quanto sia importante Mkhitaryan per Inzaghi e i nerazzurri. Ma la dirigenza sta già cercando il giocatore per il post e lo ha inquadrato in Nico Paz – anche se non sarà facile acquistarlo. Vedremo cosa accadrà in estate.