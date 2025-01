Ancelotti in Serie A, addio al Real Madrid | C’è l’annuncio ufficiale

Carlo Ancelotti potrebbe lasciare il Real Madrid a fine stagione ed arrivare di nuovo in Serie A

La stagione della Roma non è stata, almeno fino a questo momento, delle migliori. Dopo il mercato fatto di tanti investimenti su giocatori giovani e di talento, ci si aspettava sicuramente che la squadra giallorossa potesse lottare per un posto in Europa. Ma, ad oggi, così non è stato e la confusione a Trigoria l’ha fatta da padrone.

Infatti, ci sono stati già ben due ribaltoni in panchina che la dicono lunga sul momento sia della squadra che della società. Infatti, a inizio anno, il ds romanista avrebbe voluto optare per Palladino, ma la società ha continuato con Daniele De Rossi rinnovando il suo contratto con un stipendio da tre milioni e tre anni.

Poi, dopo i primi pareggi, è arrivato l’esonero e la panchina è stata affidata a Ivan Juric. Ma il tecnico croato non è riuscito ad avere un buon rapporto con la squadra ed anche per lui, visti i risultati scadenti, è arrivato l’esonero. Infine, ecco il ritorno clamoroso di Claudio Ranieri che, a fine stagione, sarà dirigente della società e uno di quelli che dovrà scegliere il nuovo allenatore.

Intanto, già si iniziano a fare i primi nomi. Allegri è sicuramente uno di quelli che, in questo momento, è più in auge, ma ce ne sono anche tanti altri. Uno di loro è anche Carlo Ancelotti che ha parlato della possibilità di andare in giallorosso.

Roma, arriva Ancelotti? Le sue parole chiarificano tutto

Carlo Ancelotti è uno dei nomi che circola maggiormente per quanto riguarda la panchina della Roma della prossima stagione. L’allenatore del Real Madrid potrebbe lasciare i Blancos e trasferirsi nuovamente nella capitale, questa volta da allenatore

Lo stesso Ancelotti ha parlato di questa possibilità. Ecco le sue parole a Radio Anch’Io Sport: “Se ne parla molto, ma io sto bene qui e lavoro per rimanere qui il più possibile. Sono ovviamente molto legato alla Roma, dove ho ottimi ricordi, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Per ora sto bene qui e non penso al futuro”.

Roma, un nome fort

e per la panchina

Quello di Ancelotti se non è un ‘no, grazie’ si avvicina molto ad esserlo. Per questo prende sempre più quota la possibilità che in giallorosso possa arrivare Massimiliano Allegri.

Specie dopo l’arrivo di Conceicao al Milan, in Italia, quella dei giallorossi sembra essere la panchina più allettante per lui. Vedremo nei prossimi mesi.