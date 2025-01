Inter, Inzaghi una cosa del genere non se l’aspettava | Stagione compromessa già a gennaio

Simone Inzaghi riceve tre brutte notizie e la stagione potrebbe risentirne: bisogna porre rimedio

I nerazzurri sono già arrivati in Arabia Saudita dove la squadra affronterà la Supercoppa Italiana nel nuovo format che è stato introdotto nella passata stagione. La squadra di Inzaghi ha già vinto le ultime tre sessioni della competizione, pertanto tutte le rivali cercheranno di detronizzarla e di prendere il suo posto nell’albo del torneo.

L’Inter si presenta alla Supercoppa come vincitrice dell’ultimo campionato, ma non sarà la sola squadra. Infatti, nel primo turno, i nerazzurri dovranno affrontare forse l’avversaria più in forma dell’intera Serie A, ovvero l’Atalanta di Giampiero Gasperini, ex dal dente avvelenato che da sempre vuole vendicare il suo passato.

Dall’altra parte del tabellone ci saranno anche il Milan, con il nuovo allenatore Sergio Conceicao, e la Juventus che arriverà da vincitrice dell’ultima Coppa Italia proprio in finale contro l’Atalanta.

Intanto, per Simone Inzaghi, arrivano tre cattive notizie. Il tecnico nerazzurro dovrà porre rimedio in qualche modo, visto che la stagione rischierebbe di essere compromessa.

Inter, Inzaghi riceve tre brutte notizie: la situazione

Brutte notizie per quanto riguarda Simone Inzaghi. Infatti, dall’infermeria, il tecnico non è riuscito a recuperare tre giocatori. Si tratta di Francesco Acerbi, Benjamin Pavard e Raffaele Di Gennaro. Per tutti e tre il ritorno in campo è stato fissato per la ripresa del campionato contro il Venezia.

Ma, soprattutto per il centrale italiano, ci saranno delle riflessioni da fare, dal momento che sono 14 le partite saltate in questa stagione che, a questo punto, potrebbe essere davvero quella finale della sua carriera in nerazzurro. La società potrebbe pagare la penale da 500000 euro per risolvere il rapporto contrattuale.

Inter, un giocatore recuperato per la partita contro l’Atalanta

Se Acerbi, Pavard e Di Gennaro sono rimasti a Milano per recuperare dai rispettivi infortuni, ecco che Inzaghi può sorridere per quanto riguarda il recupero di un giocatore. Si tratta di Matteo Darmian che sarà a disposizione e potrebbe scendere in campo contro l’Atalanta.

In un momento in cui per la difesa nerazzurra si è in piena emergenza, ecco che recuperare anche un solo elemento può essere un fattore certamente positivo, specie in una sfida delicatissima come quella contro la squadra bergamasca.