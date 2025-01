“Come Allegri”: bomba Milan | Altro che rivoluzione: grande preoccupazione tra i tifosi

Arriva il giudizio netto con un paragone parecchio importante. Il giornalista dice: “E’ come Massimiliano Allegri”

Il Milan, dopo il pareggio ottenuto contro la Roma, ha deciso di fare il grande ribaltone in panchina. Paulo Fonseca che, come ammesso dallo stesso Zlatan Ibrahimovic, non è riuscito a dare continuità di risultati, è stato esonerato e al suo posto è stato chiamato in panchina l’ex esterno nerazzurro, Sergio Conceicao.

Un allenatore di polso e con un’identità molto forte, il portoghese, che ha firmato un contratto di sei mesi, con opzione per un altro anno, a un milione di euro. Una situazione che ha sicuramente scosso l’ambiente milanista, soprattutto viste le modalità con le quali è stato mandato via il precedente allenatore.

Un esonero già deciso praticamente prima della partita contro la Roma per forti frizioni con la dirigenza, ma il tecnico è stato mandato ugualmente a parlare con i giornalisti dopo la partita. Gli stessi giornalisti che già erano a conoscenza della decisione del club prima dello stesso tecnico.

Intanto, per l’inizio di questo nuovo ciclo, arrivano i primi giudizi sullo stesso Conceicao. E un giornalista ha fatto un paragone molto importante con l’ex tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri.

“Come Allegri”: il paragone importante del giornalista

L’arrivo di Conceicao ha dato parecchio entusiasmo all’ambiente milanista che adesso si aspetta grandi cose. Dalle righe de Il Corriere dello Sport, il giornalista vicino alle cose di casa Milan ha fatto un paragone molto importante.

Ecco le sue parole: “Conceicao sembra, almeno in questo momento, più vicino ad Antonio Conte o a Max Allegri che a Paulo Fonseca il quale scelse di fare il Masaniello a fine partita, una volta contro gli arbitri, una volta contro un paio di giocatori. Misureremo sul campo la bontà delle sue scelte”.

Conceicao, filosofia opposta a Fonseca

Ad inizio anno, la dirigenza rossonera, aveva optato per un tecnico che dovesse avere come credo quello del dominio del gioco. E la scelta, come abbiamo detto, è ricaduta su Fonseca.

Dopo soli sei mesi, la filosofia sembra essere cambiata. Sicuramente, entrambi, sono due ottimi allenatori che sanno mettere in difficoltà gli avversari. Ma questo testimonia quanta confusione ci sia in questo momento in casa rossonera.