Napoli, arriva addirittura l’annuncio sul ritiro | Addio al calcio giocato

Decisione clamorosa del calciatore che ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato tra due stagioniHo

Il Napoli, in questa stagione, sta dimostrando di essere a pieno titolo una delle pretendenti alla vittoria finale dello scudetto. Dopo la scorsa stagione in cui la squadra azzurra non è riuscita nemmeno a qualificarsi alle coppe europee, dopo la vittoria dello scudetto, Aurelio De Laurentiis ha deciso di fare una vera e propria rivoluzione.

Innanzitutto, il cambiamento, è arrivato a livello tecnico. Infatti, dopo i tantissimi cambi in panchina della gestione scorsa, il presidente del Napoli ha deciso di affidare la guida della squadra ad una sicurezza come Antonio Conte. Il tecnico salentino ha subito messo le cose in chiaro e, a parte qualche dichiarazione di rito, sa benissimo di poter velocizzare il processo per arrivare alla vittoria del campionato.

Sono arrivati anche tantissimi elementi di qualità come Romelu Lukaku, Alessandro Buongiorno, Scott McTominay e David Neres che, sicuramente, hanno impreziosito ulteriormente una rosa che ha già a sua disposizione tantissima qualità in campo.

Intanto, una leggenda del Napoli ha deciso di dire basta e tra due stagioni dirà addio al calcio giocato. Una decisione improvvisa che ha lasciato di stucco tantissimi suoi sostenitori.

Napoli, il grande ex dice basta: addio al calcio a fine stagione

Un grande ex storico del Napoli ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Si tratta dell’attaccante uruguayano Edinson Cavani che, in questo momento, sta giocando con la maglia del Boca Juniors. Il giocatore ha dichiarato la sua volontà di chiudere la carriera con gli Xeneizes.

Ecco le sue parole a Diario Olè: “Ho già detto di voler chiudere la carriera al Boca e penso che rispetterà questa mia volontà. Adesso, con la squadra, dobbiamo prepararci bene”.

Cavani, il ritiro nel 2027: ecco perchè

L’attaccante uruguayano è stato molto chiaro sul prosieguo della sua carriera. Il ritiro avverrà con la maglia del Boca Juniors. E, nonostante non abbia detto nulla in proposito, questo avverrà tra due stagioni.

Infatti, il suo contratto con la squadra argentina, scadrà nel 2027. E sarà quello il momento in cui si ritirerà dal calcio giocato dopo aver regalato tantissime emozioni in campo.