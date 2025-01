Inter, niente Supercoppa Italiana | Delusione tremenda per i tifosi, ma la decisione è ufficiale

Delusione tremenda per tifosi e società: per loro è ufficiale l’assenza in Supercoppa Italiana

L’Inter si prepara per affrontare l’Atalanta nella prima partita valida per l’accesso alla finale di Supercoppa Italiana. La squadra nerazzurra è già arrivata in Arabia Saudita e proprio lì preparerà al meglio la sfida contro la capolista della Serie A. Una sfida complicatissima, visto che si tratta, con ogni probabilità, della squadra più in forma del campionato con ogni probabilità.

Gasperini, poi, è uno dei grandi ex. La sua esperienza sulla panchina dell’Inter è stata tutt’altro che indimenticabile in un momento storico non particolarmente florido per i nerazzurri. E lo stesso tecnico, ogni volta che può, non fa altro che rimarcare il poco tempo che gli è stato concesso. Non è un mister che per l’allenatore di Grugliasco, questa sia una sfida da sempre molto particolare.

La possibilità di poter vincere un trofeo, poi, dopo la conquista dell’Europa League, deve mettere in guardia la squadra di Simone Inzaghi che dovrà giocare una partita perfetta se vorrà accedere alla finale contro la vincente tra Juventus e Milan.

Insomma, Inzaghi e i suoi giocatori hanno un compito molto arduo. E la difficoltà si amplifica ancora di più visto che arrivano cattive notizie per la squadra nerazzurra in vista del match. Infatti, è stata ufficializzata l’assenza in Supercoppa Italiana.

Inter, delusione cocente: non ci saranno in Supercoppa Italiana

L’Inter, dunque, dovrà rinunciare a tre giocatori importanti per la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta. Si tratta dei difensori Francesco Acerbi, Benjamin Pavard ed il portiere Raffaele Di Gennaro.

Tre assenze pesanti, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo dal momento che i nerazzurri, in quella zona di campo, si trovano in completa emergenza. Inzaghi dovrà inventarsi qualcosa e i nerazzurri dovranno stringere i denti contro un’avversaria parecchio ostica.

Inter: tre out, ma c’è un recupero. Ecco di chi si tratta

Se è vero che i calciatori sopra menzionati sono fuori a causa dei rispettivi infortuni, Inzaghi può sorridere per aver recuperato un giocatore. Si tratta di Matteo Darmian. Il difensore sarà regolarmente a disposizione del tecnico.

Addirittura, vista la sua capacità di contenimento, potrebbe anche essere schierato dal primo minuto anche per far rifiatare qualche giocatore che ha avuto un grande minutaggio in campo.