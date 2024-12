Inzaghi, questa non ci voleva | Incidente al volante: che paura per il tecnico

Una brutta notizia per il tecnico nerazzurro che riguarda un episodio accaduto in passato

La squadra nerazzurra, dopo la partita contro il Cagliari, partirà per l’Arabia Saudita dove si preparerà per giocare la Supercoppa Italiana. Gli uomini di Inzaghi, il 2 di gennaio, se la dovranno vedere contro la squadra che, in questo momento, è una delle più in forma non solo del campionato italiano, ma anche d’Europa, ovvero l’Atalanta.

La squadra dell’ex dal dente avvelenato, Giampiero Gasperini, vuole trovare finalmente una vittoria contro i nerazzurri che manca da tantissimo tempo. E quale momento migliore rispetto ad una competizione che potrebbe assegnare un trofeo. I bergamaschi dovranno fare a meno del loro bomber Mateo Retegui, ma hanno tantissime armi a loro disposizione.

Infatti, contro le big, la capolista della Serie A ha sempre giocato senza un vero e proprio centravanti di ruolo, lasciando piena libertà a Pasalic, Lookman, Retegui e Zaniolo e non dando punti di riferimento alle formazioni avversarie.

Intanto, un ex compagno del tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha parlato di uno spiacevole episodio che ha visto come protagonista proprio l’allenatore interista. stesso, però, ha potuto tirare un sospiro di sollievo.

Brutto incidente per Inzaghi: l’episodio raccontato dall’ex compagno di squadra

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista della Lazio, Martin Castroman, ha parlato di alcuni suoi ex compagni di squadra all’epoca in cui giocava in maglia biancoceleste. Tra questi, anche l’attuale allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, di cui ha voluto raccontare un episodio parecchio singolare.

Ecco le sue parole: “Non avrei mai pensato di trovarlo a questi livelli. Un giorno entrò nel parcheggio di Formello a cento all’ora e tamponò la Ferrari di Hernan Crespo che, nel frattempo, stava uscendo. Quante risate”.

Inzaghi, la consacrazione di un tecnico

I tifosi nerazzurri si augurano di riuscire a vincere ancora con Simone Inzaghi in panchina. Intanto, l’allenatore interista, prende i complimenti di tanti addetti ai lavori. Lo scorso lunedì, dopo la partita contro il Como, il tecnico dei lacari, Cesc Fabregas, ha evidenziato la bravura del nerazzurro con cui avrebbe voluto fermarsi a parlare di calcio.

Ma anche fuori dall’Italia, molte trasmissioni sportive, si sono occupate di studiare il gioco della squadra nerazzurra e di come lo stesso Inzaghi abbia contribuito a portare la squadra tra le principali compagini europee.