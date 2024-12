Sta arrivando Beto, lo hanno chiamato al telefono | Sorpresa nell’affare

Beto potrebbe ritornare nuovamente in Italia dopo l’esperienza all’Udinese: una società lo sta cercando

Il mercato di gennaio, generalmente, è una finestra in cui gli affari che si fanno sono pochi. Infatti, le grandi squadre, molto spesso, ho affondano le loro mire su un grande colpo oppure rimangono così come sono, visto che non si trovano le occasioni adatte per migliorare l’organico. Cosa ben diversa accade con le medio-piccole.

Infatti, in questi casi, la lontananza dagli obiettivi preventivati, potrebbe fare in modo da intervenire per acquistare alcuni elementi in reparti di campo che, magari, fino a quel momento della stagione sono rimasti sguarniti e hanno bisogno di essere completati. Anche in Serie A potrebbe verificarsi una cosa del genere.

Le grandi squadre, infatti, a parte chi deve far fronte ad infortuni di lunga data – come l’Atalanta con Retegui o la Juventus con Bremer e Cabal – non dovrebbero muoversi, mentre qualcosa potrebbe accadere con le piccole.

E c’è una squadra pronta ad intervenire in maniera prepotente. Infatti, il club, sta provando a riportare in Italia l’ex attaccante portoghese dell’Udinese, Beto, oggi di proprietà dell’Everton.

Beto torna in Italia? Un club di Serie A ci pensa seriamente

Come detto, Beto potrebbe tornare in Italia. A pensarci, stando a TMW, è il Torino. Il club granata, dopo l’infortunio a Duvan Zapata, cerca un nuovo centravanti e il portoghese sembra essere il profilo giusto.

Il presidente Cairo ha dato mandato di spendere 7 milioni di euro per lui tra prestito e riscatto. L’Everton chiede molto di più e per l’obbligo di riscatto vorrebbe incassare circa 20 milioni di euro. Vedremo come andrà a finire questa trattativa, anche se la distanza è molto ampia e le alternative non mancano di certo.

Torino, due alternative e Beto

Il Torino, però, non vuole farsi trovare impreparato e sta cercando delle alternative a Beto. Il primo nome nella lista è quello dell’interista Marko Arnautovic che però guadagna tanto e vorrebbe concludere la stagione a Milano per provare a vincere qualche trofeo prima di andare via a zero e decidere con calma la sua prossima destinazione.

Poi, occhio anche alla pista Kouamè della Fiorentina che è quello più facilmente raggiungibile, soprattutto perchè è fuori dai piani di Palladino che lo impiega con il contagocce.