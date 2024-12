Clamoroso Balotelli, addio al Genoa | Firma di nuovo in Serie A

Mario Balotelli potrebbe salutare clamorosamente il Genoa dopo pochissime settimane per restare in A

Uno dei trasferimenti sicuramente più interessanti tra quelli avvenuti a parametro zero è stato certamente quello che ha visto l’approdo di Mario Balotelli a Genova con la maglia del Genoa. L’ex attaccante di Milan e Manchester City aveva grandissimo desiderio di ritornare in Serie A dopo l’ultima esperienza con la maglia del suo Brescia.

E l’occasione si è presentata proprio con il Grifone. Ma la voglia matta di tornare ad incidere nel nostro campionato, almeno fino ad ora, è rimasta tale. Infatti, sono pochissimi i minuti giocati dal calciatore e per motivi vari. Sicuramente una forma ancora non proprio perfetta, dopo tanto tempo di inattività. Ma anche un cambio in panchina che, sicuramente, lo ha penalizzato.

Gilardino lo aveva espressamente richiesto, ma il suo esonero ha cambiato le carte in tavola. Infatti, sulla panchina dei rossoblù è arrivato Patrick Vieira che aveva avuto qualche problema con l’attaccante ai tempi del Nizza. La cura del tecnico francese ha portato sicuramente grande giovamento ai liguri che, in questo momento, si trovano fuori dalla zona calda della classifica.

Una clausola del contratto di Balotelli, intanto, gli consente di lasciare il club a zero già a gennaio. E questa situazione si potrebbe verificare a breve. Tra le varie richieste, attenzione anche alla Serie A.

Balotelli, addio Genoa? L’attaccante può restare in Serie A

Mario Balotelli, come detto, potrebbe clamorosamente lasciare il Genoa dopo pochi mesi dal suo arrivo. L’attaccante è stato impiegato pochissimo e adesso il suo addio sembra essere più vicino. Ma occhio alle sorprese.

Infatti, nel mercato di gennaio, ci sono tante squadre che stanno cercando un attaccante. In primis, il Torino, che aveva già contattato l’attaccante prima del suo approdo in Liguria. Sicuramente, la pista nostrana, può essere una soluzione. Ma in questo momento non sembra essere l’opzione più accreditata.

Balotelli, pista esotica per il futuro

Mario Balotelli, in questo momento, sembra essere vicino ad una nuova esperienza all’estero, questa volta in Messico. L’attaccante italiano pare che stia trattando il suo approdo al Cruz Azul.

Sicuramente, al Genoa, non è andata come sperava. Ma Balotelli vuole dimostrare di essere ancora un attaccante parecchio affidabile anche se nella parte finale della sua carriera.