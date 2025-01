Icardi lo ha convinto, decisiva l’Inter | Lo scenario clamoroso che cambia il mercato

Mauro Icardi lo ha convinto a seguirlo in Turchia: oramai sembra soltanto questione di ore per il suo arrivo

Il mercato di gennaio regala sempre qualche colpo a sorpresa. Spesso, infatti, tanti giocatori delusi dal mancato impiego vogliono cambiare aria per giocare di più e trovare soluzioni alternative rispetto a quella in cui si trovano. C’è anche da dire che si tratta di un mercato che vive di occasioni e fare affari o imbastire trattive lunghe è cosa abbastanza complessa.

Nel nostro campionato, una delle squadre più attive è la Juventus che, dopo gli infortuni di Bremer e Cabal – che hanno concluso anticipatamente la stagione – e la rottura definitiva con il capitano della squadra, Danilo, cerca uno se non addirittura due difensori. E in queste ore si stanno facendo tanti nomi per i profili da vagliare.

Sicuramente c’è il giovane Antonio Silva del Benfica, che però costa tanto e la società portoghese non vuole assolutamente prestiti. Così come piacciono molto Hancko e Tomori. Insomma, le alternative non mancano.

Intanto, uno degli obiettivi bianconeri sembra essere sfumato definitivamente. Il giocatore sarebbe stato convinto dall’ex capitano nerazzurro, Mauro Icardi, a raggiungerlo in Turchia al Galatasaray.

Icardi decisivo: il giocatore vicinissimo al Galatasaray

Mauro Icardi chiama un suo ex compagno al Galatasaray. Infatti, secondo quanto riportato da SportItalia, Milan Skriniar sarebbe molto vicino a trasferirsi in Turchia. Il centrale slovacco è fuori dai piani del PSG e starebbe accettando la corte del club turco.

Un retroscena riguarda proprio i contatti con l’attaccante argentino – con cui è stato compagno all’Inter – e con un altro ex compagno di squadra, questa volta ai tempi della Sampdoria, Torreira. Insomma, dopo l’esperienza francese, il Galatasaray è pronto ad affondare un grandissimo colpo di mercato.

Skriniar: già finito l’idillio al Paris Saint-Germain

Milan Skriniar è stato capitano dell’Inter, ma ad un certo punto, la trattativa per il rinnovo di contratto, non è andata a buon fine e il giocatore ha deciso di andare al Paris Saint-Germain per provare a vincere la Champions League e, ovviamente, percepire un ingaggio superiore.

Ma in Francia le cose non sono andate a buon fine e l’arrivo di Luis Enrique sulla panchina dei parigini non ha facilitato le cose. Il tecnico spagnolo ha una filosofia di gioco molto particolare a cui lo slovacco non è riuscito ad adattarsi ed è finito addirittura fuori dalle gerarchie. Adesso, il Galatasaray, lo aspetta.