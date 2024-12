Delusione totale per l’Inter, ha rifiutato l’offerta nerazzurra | Batosta senza precedenti per Marotta

La società nerazzurra lo puntava, ma lui andrà altrove. Brutte notizie per Marotta che lo avrebbe voluto

L’Inter, già da parecchie settimane, si è messa al lavoro per effettuare la consueta programmazione in vista della prossima stagione. Marotta, Ausilio e Baccin, infatti, hanno intenzione di rendere la rosa di Simone Inzaghi ancora più competitiva rispetto a quella attuale e stanno provando a rintracciare i migliori profili che possano fare al caso del progetto tecnico-tattico dell’allenatore interista.

In questo senso si spiega anche il recente viaggio in Sudamerica da parte dello stesso Baccin. Ma se la parola d’ordine da un lato è quella della competitività, dall’altro la nuova proprietà di Oaktree ha dato degli ordii ben precisi ai dirigenti nerazzurri in vista del mercato. In primis, c’è sicuramente da abbassare l’età media della rosa, oltre ad abbassare i costi di squadra e il monte ingaggi che, in questo momento, è il più alto dell’intera Serie A.

Intanto, come detto, i nerazzurri stanno provando ad approcciare qualche profilo più giovane, ma che abbia già l’esperienza adatta per vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione.

E ce n’è uno che piace particolarmente, ma il suo futuro potrebbe non essere a Milano. Un’altra società, infatti, ha fatto irruzione e lo vuole con sè in vista dell’anno prossimo. Delusione totale per il presidente nerazzurro, Beppe Marotta.

Inter, il giocatore può non arrivare a Milano

L’Inter, come oramai di pubblico dominio, è molto attenta sul profilo di Nico Paz. Il trequartista argentino del Como, sta meravigliando con le sue giocate in Serie A, ma sebbene i nerazzurri siano molto interessati, ecco che il futuro potrebbe non essere a Milano nella prossima stagione.

Infatti, come si sa, il Real Madrid ha un diritto di recompra a 12 milioni di euro e ha intenzione di esercitarlo già nella prossima stagione – ha tempo fino al 2027. Una situazione che non ci voleva per i nerazzurri, visto che trattare con gli spagnoli è una cosa per niente semplice.

Inter, tutte le opzioni per Nico Paz

I nerazzurri, in linea teorica, avrebbero anche dei piani in mente per quanto riguarda il giocatore argentino. Infatti, i nerazzurri vorrebbero puntare sul fatto che nella capitale spagnola, il ragazzo giocherebbe poco e nulla visti i mostri sacri che si troverebbe davanti.

Oltre a questo, la dirigenza interista, vorrebbe puntare anche sul fatto di poter inserire una clausola di recompra entro due stagioni per il Real Madrid. Insomma, ipotesi di cui, eventualmente, si parlerà in Primavera inoltrata.