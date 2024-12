Dani Olmo in Serie A, colpaccio assoluto a gennaio | Con lui il club vince tutto

Dani Olmo potrebbe lasciare Barcellona dopo soli sei mesi e si fa largo anche l’ipotesi Serie A

Uno dei temi più dibattuti di questi ultimi giorni, per quanto riguarda il calciomercato, è sicuramente quello riguardante il futuro di Dani Olmo. Il centrocampista spagnolo è arrivato la scorsa estate al Barcellona, ma dopo una lunga trattativa che ha anche rischiato di lasciare il ragazzo fuori dalle liste per poter giocare in campionato.

Infatti, tutti sono a conoscenza della crisi economica in cui versa il club blaugrana e della difficoltà che la stessa società catalana ha nel tesserare i calciatori. Questo perchè, secondo una normativa della Federazione spagnola, ogni club deve garantire i pagamenti degli emolumenti, cosa che, allo stato attuale, il Barcellona non può fare.

Per quanto riguarda il girone d’andata, infatti, questa normativa è stata aggirata per l’infortunio di lungo corso di Inigo Martinez. Ma il difensore adesso ha recuperato e tornerà a disposizione per essere iscritto nelle liste, dunque, l’ultimo arrivato, ovvero Dani Olmo, potrebbe rimanere senza contratto a partire dal primo gennaio del nuovo anno.

Intanto, molti club stanno osservando molto da vicino la situazione e stanno provando a capire se davvero ci sarà la possibilità di poter acquistare il centrocampista. Anche in Serie A si sta pensando a lui.

Serie A: due squadre pensano a Dani Olmo

In Serie A, dunque, si pensa all’arrivo di Dani Olmo e ci sono due società che potrebbero acquistarlo. La prima è l’Inter, che da tempo è alla ricerca di un giocatore capace di saltare l’uomo e creare la superiorità numerica, soprattutto quando le partite sono chiuse come accade spesso ai nerazzurri.

Poi, c’è anche la Juventus che ha capito come Koopmeiners renda maggiormente da centrocampista e dunque potrebbero pensare di fare un innesto sulla trequarti per rendere la manovra bianconera più fluida. Occhio, però, anche alle piste estere.

Olmo, occhio alla Premier League

Per Olmo, però, chi si sta muovendo con maggiore convinzione è la Premier League. E nello specifico le due società di Manchester. Lo United cerca giocatori di qualità, specie se Rashford andrà via tra gennaio e giugno.

Ma è soprattutto il City a cercare elementi in mezzo al campo, dopo la crisi di risultati che ha investito la squadra di Guardiola che, visto che non potrà vincere la Premier League, vorrà arrivare sicuramente tra le prime quattro per giocare la Champions League. In attesa di capire le decisioni del tribunale.