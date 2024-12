Addio Inter, Thuram lascia Milano | Cessione imminente, separazione inevitabile

Marcus Thuram potrebbe lasciare i nerazzurri la prossima estate. Un addio doloroso per la squadra di Inzaghi

La società nerazzurra, già da parecchi mesi, si sta già muovendo sul mercato per andare a trovare tutti quei profili che possano far parte del progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi. Marotta, Ausilio e Baccin, infatti, vogliono continuare a rendere la rosa ancora più competitiva in Italia ed in Europa rispetto a quanto non lo sia già.

Ovviamente, il fattore della competitività va messo al primo posto, ma ci sono anche dei dettami della nuova proprietà di Oaktree da tenere in ferrea considerazione. Il primo, è quello di abbassare l’età media della rosa nerazzurra. Il secondo, riguarda quello di abbassare i costi di squadre e l’ultimo riguarda l’abbassare il monte ingaggi che, al momento, è il primo in Serie A.

Insomma, una sfida che la dirigenza ha accolto e che vorrà portare a termine coniugando ogni aspetto. Ovviamente, bisognerà fare anche molta attenzione per quanto riguarda possibili offerte da parte di big europee per alcuni dei migliori giocatori nerazzurri.

E, a tal proposito, un occhio di riguardo bisogna prestarlo per Marcus Thuram. L’attuale capocannoniere del campionato – a pari merito con Retegui – potrebbe lasciare Milano. Per lui tante squadre si interesseranno in vista dell’estate.

Thuram-Inter, addio in estate? Le situazione del francese

Thuram potrebbe dire addio questa estate. Si sa come i nerazzurri debbano fare mercato attraverso la cessione di uno o più big e il maggiore indiziato sembra essere proprio l’attaccante francese. Secondo quanto riportato da InterLive.it, ci sarebbero due squadre interessate a lui.

La prima è il Barcellona, che in estate potrebbe salutare Lewandowski in scadenza di contratto. Oltre ad una parte cash, i nerazzurri potrebbero ricevere delle contropartite come Araujo e Ansu Fati. Ma occhio anche al Real Madrid, che ha la forza economica per poter portare in Spagna l’attaccante francese.

Inter, le indicazioni sono chiare

Le indicazioni per il club nerazzurro sono chiare: bisogna mettere a posto i conti e rendere la società sostenibile. Il prossimo bilancio potrebbe vedere il pareggio o addirittura l’attivo.

Ma, ovviamente, per essere sicuri di tutto, è sempre bene valorizzare i propri asset e venderli a cifre maggiorate. Da qui la voglia di Oaktree di puntare su giocatori giovani da valorizzare per il futuro.