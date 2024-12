Real Madrid, addio certo ad Ancelotti | Cambia la sua vita completamente

Il Real Madrid potrebbe dire addio ad un suo giocatore a gennaio. Il ragazzo vuole lasciare la capitale spagnola

Il Real Madrid, in questa stagione, sembra essere una squadra che non ha la stessa continuità della passata stagione. Nonostante il super colpo di mercato Kylian Mbappè, la squadra non sembra aver trovato ancora la quadra definitiva per riuscire a tenere in campo tutti i campioni di cui è composta la rosa di Carlo Ancelotti.

Le prestazioni non sono state all’altezza, fino a questo momento, e, addirittura, c’è stato un momento della stagione in cui la panchina di Carlo Ancelotti sembrava essere traballante. Il momento è passato e, per fortuna dei blancos, le cose si sono messe parzialmente a posto. In Liga la squadra è seconda in classifica dietro ai rivali dell’Atletico Madrid e in Champions si spera di riuscire a qualificarsi tra le prime otto nonostante il ritardo in classifica.

Intanto, sebbene a livello di risultati le cose stanno andando meglio, qualche giocatore sta iniziando a lamentare uno scarso utilizzo in campo. Ovviamente, in una squadra così farcita di fenomeni, non è assolutamente semplice fare la propria parte con continuità.

Per questo, uno dei giocatori della rosa dei blancos, vuole lasciare la squadra a gennaio per poter avere maggiore continuità ed essere protagonista in campo. Una decisione che sicuramente ha spizzato l’ambiente.

Real Madrid, il giocatore vuole andare via

Il Real Madrid, dunque, deve fare i conti con la grana Endrick. Il giovanissimo attaccante brasiliano è arrivato per la cifra enorme di 60 milioni di euro e, dopo un inizio incoraggiante, condito anche da qualche gol, non è riuscito ad avere la continuità che sperava di avere in campo.

Per questo, le sue intenzioni, sono quelle di lasciare Madrid in prestito per trovare maggiore spazio altrove e ritornare nella capitale spagnola con un maggiore bagaglio di esperienza ed in maniera più preparata.

Endrick, anche un’italiana tra le pretendenti

Tra la squadre che sono alla ricerca del giovane attaccante brasiliano, c’è anche un’italiana. Si tratta della Roma di Claudio Ranieri che ha intenzione di intervenire nel reparto avanzato dove ha il solo Dovbyk di affidabile.

La prima pista, al momento, è quella che porta a Giacomo Raspadori e al clamoroso scambio con Pellegrini. Ma, in alternativa, non bisogna tralasciare la strada che porta alla stellina del Real Madrid.