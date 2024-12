Attenzione Inter, ti portano via un titolare | Pronti una valanga di milioni per convincere Marotta

Una big europea pronta a bussare alle porte nerazzurre per un titolarissimo della squadra di Simone Inzaghi

L’Inter, oramai da qualche mese, sta già mettendo in programmazione quello che dovrà essere il prossimo mercato. Per la prossima stagione, la società nerazzurra non dovrà farsi trovare impreparata e per questo Marotta, Ausilio e Baccin hanno intenzione di vagliare i migliori profili che possano essere confacenti alle richieste tecnico tattiche di Simone Inzaghi.

In questo senso si spiega il recente viaggio in Sudamerica di Dario Baccin che è andato a visionare alcuni dei migliori talenti. La strategia è chiara e richiede al primo posto la competitività della rosa nerazzurra. Ma oltre a questo, bisognerà coniugare anche tutte quelle richieste date dalla nuova proprietà di Oaktree.

Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della squadra, così come abbassare i costi della rosa e di abbassare il monte ingaggi totale, visto che, in questo momento, rappresenta il primo dell’intera Serie A. E le parole dello stesso presidente interista, Beppe Marotta, in una recente intervista, fanno capire che si andrà verso questa direzione.

Intanto, i nerazzurri, dovranno stare attenti alle offerte delle big europee. Infatti, una squadra è pronta a piombare su un big nerazzurro in vista della prossima estate. L’Inter ha una strategia in mente.

Inter, una big piomba su un titolarissimo

L’Inter dovrà anche prepararsi a ricevere offerte per alcuni suoi big della rosa. E, secondo quanto riportato da FcInterNews, una di queste potrebbe arrivare presto. Il Real Madrid, infatti, è alla ricerca di un terzino sinistro ed uno dei profili nella lista è quello di Federico Dimarco.

Il giocatore ha impressionato tantissimo, ma in questo momento è la seconda scelta dopo quella che porta al terzino canadese del Bayern Monaco, Alphonso Davies. Vedremo cosa succederà, ma i nerazzurri hanno una strategia per difendersi.

Inter, c’è la strategia per ‘proteggere’ Dimarco

I nerazzurri hanno in mente di tutelarsi dagli assalti delle big e vogliono proteggere il loro canterano. Infatti, sono già partite le trattative per il rinnovo del contratto che scade nel 2027. La dirigenza vuole portare l’ingaggio del giocatore allo stesso livello degli altri big, visto che in questo momento è a circa 4 milioni di euro netti all’anno.

Oltre a questo, c’è anche la volontà del ragazzo di non voler lasciare la propria squadra del cuore e di continuare questa avventura che potrebbe regalargli tanti successi oltre a quelli ottenuti.