“Mi fa impazzire”: boom Inter | Inzaghi deve prendere una decisione, che svolta!

Simone Inzaghi deve prendere una decisione importante che potrebbe portare ad una svolta per i nerazzurri

L’Inter sta già lavorando da tempo per quanto riguarda il mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La dirigenza di viale della Liberazione vuole programmare per bene ogni aspetto e vuole cercare tutti quei profili che possano fare al caso del progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi.

Il recente viaggio in Sudamerica di Dario Baccin dimostra proprio che i nerazzurri sono già in movimento e vogliono provare a non farsi trovare impreparati. La società si avvia al pareggio o, addirittura, al disavanzo di bilancio, per cui, sempre nei limiti della sostenibilità, si può operare con una maggiore serenità.

Tra i diktat del fondo statunitense di Oaktree, c’è quello di ringiovanire la rosa e di creare patrimonio per il club, cosa che è stata accolta positivamente da parte della dirigenza, come hanno testimoniato anche le recenti parole del presidente interista, Beppe Marotta.

Intanto, c’è un giocatore che i nerazzurri osservano da molto vicino che potrebbe fare comodo per la prossima stagione e, in tal senso, Simone Inzaghi dovrà prendere una decisione molto importante.

Inter, il commento entusiasta: “Mi fa impazzire”

Uno dei giocatori accostati con insistenza alla squadra nerazzurra è sicuramente Nico Paz. Il centrocampista è di proprietà del Como, ma il Real Madrid vanta una recompra. Di lui, a Viva el Futbol, ha parlato in termini entusiastici Antonio Cassano che non ha mancato di mandare una frecciata a Simone Inzaghi.

Ecco le sue parole: “Scordatevi che Inzaghi possa fare il 3-4-1-2, se avessi come allenatori Flick o Slot potrei capire: sono allenatori evoluti che fanno giocare tutti i giocatori di qualità. Inzaghi non lo smuovi dal 3-5-2, è uno molto integralista e non ha i suoi uomini di riferimento. Se cala Mkhitaryan c’è Zielinski, gli altri rimangono quelli. Inzaghi raggiunge gli obiettivi in Italia giocando così, ma a me piace poco. Poi vincerà perchè è la più forte. A me Nico Paz piace da impazzire”.

Inter, ora tocca ad Inzaghi

La trattativa per Nico Paz in nerazzurro non è cosa semplice, visto che molto probabilmente bisognerà trattare con il Real Madrid. Ma se davvero l’argentino dovesse arrivare in maglia nerazzurra, bisognerà capire in che ruolo lo possa inserire Inzaghi.

Se come seconda punta, al posto di uno dei partenti, oppure da mezz’ala, per fare da post-Mkhitaryan. Potrebbe anche esserci eventualmente un cambio modulo per facilitarne il suo inserimento. Insomma, le soluzioni non mancherebbero e i giocatori di qualità sono sempre ben accetti.