Guai in casa Juve, Thiago Motta e Giuntoli spiazzati | Ora il club rischia davvero

Giuntoli e Thiago Motta spiazzati dalla decisione del proprio giocatore. La società non è contenta della risposta

La Juventus, dalla scorsa estate, ha deciso di cambiare rotta e, dopo tre anni di gestione tecnica targata Massimiliano Allegri – che ha portato ad una Coppa Italia – i bianconeri hanno deciso di affidare la loro panchina a Thiago Motta. L’ex tecnico del Bologna, ovviamente, ha un credo calcistico differente da quello del livornese ed anche la costruzione della rosa ha cambiato decisamente volto.

Sono tanti i giocatori arrivati in bianconero, soprattutto giovani e dall’ingaggio contenuto. Il ds Giuntoli, infatti, deve pensare a come ridurre il rosso a bilancio della società e ha deciso di creare un modello sostenibile per il club bianconero, anche se la strada è ancora lunga. Per quanto riguarda il campo, però, le cose non stanno andando come sperato.

I bianconeri speravano di poter competere fin da subito per lo scudetto, ma la vetta è parecchio lontana e, in questo momento, i giocatori, devono pensare a qualificarsi alla prossima Champions League.

Intanto, a proposito di conti da sistemare, un giocatore bianconero ha spiazzato l’allenatore e la società con la propria decisione. Giuntoli e Motta dovranno pensare ad una soluzione per il bene del club.

Juventus, il giocatore spiazza Giuntoli e Thiago Motta

La Juventus, come detto, sta pensando anche a sistemare i conti del bilancio. E per farlo sta provando anche ad abbassare i costi della rosa ed il monte ingaggi. Il giocatore che guadagna di più all’interno della rosa è Dusan Vlahovic che percepisce circa 12 milioni di euro netti a stagione.

Per questo, secondo TMW, i bianconeri vorrebbero spalmare l’ingaggio del giocatore. Il serbo, però, almeno per il momento, non è minimamente intenzionato a soddisfare questa richiesta, per questo, oggi, si prospetta un braccio di ferro costosissimo per la Vecchia Signora.

Vlahovic-Motta, rapporto ai ferri corti

Il rapporto tra Dusan Vlahovic e Thiago Motta non è decollato. Il tecnico bianconero, rispetto a centravanti con le caratteristiche del serbo, predilige un altro tipo di giocatore.

Il contratto del serbo scade nel 2026 e, in questo momento, sembra complicato sia pensare ad una cessione, sia ad un rinnovo alle stesse cifre. Sarà una lunga partita a scacchi.