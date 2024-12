Bancarotta Inter, non c’è niente da fare | L’annuncio scuote l’ambiente

Arriva un annuncio incredibile sulla situazione economica della società nerazzurra

Il club nerazzurro, in questi ultimi anni, ha intrapreso una politica di abbattimento dei costi, di valorizzazione degli asset per creare valore e mettere a posto i conti. La situazione debitoria ed il forte rosso a bilancio, imponevano delle decisioni drastiche per la società per evitare delle situazioni altamente complicate per il futuro.

Il covid ha peggiorato tanto i conti del club che, infatti, l’estate successiva, nonostante la vittoria dello scudetto – con, allora, Antonio Conte in panchina – hanno dovuto cedere due dei migliori elementi della rosa nerazzurra come Romelu Lukaku e Achraf Hakimi per “mettere in sicurezza il club”.

Oltre a ciò, l’allora presidente Steven Zhang, aveva ottenuto un finanziamento per tamponare la situazione dal fondo Oaktree del valore di 275 milioni di euro. Il resto è storia, con l’ex proprietario che non è riuscito a ripagare il finanziamento ed il fondo statunitense che ha preso il timone del club nerazzurro.

Ma nella ultime ore è arrivato un annuncio riguardante la società di viale della Liberazione e la sua situazione economica. Parole che non sono state apprezzate dal club e che hanno sicuramente scosso tutto l’ambiente interista.

Inter, arriva l’annuncio che scuote l’ambiente

In una recente intervista tradotta dai colleghi di MilanNews, il presidente del Milan, Gerry Cardinale, ha parlato di tanti temi del mondo rossonero, e non ha mancato di attaccare apertamente il club nerazzurro e i suoi conti.

Ecco le parole del presidente milanista: “Vincere campionato è ovviamente un obiettivo importante. Ma bisogna bilanciare questo con il ‘vincere con intelligenza’. L’Inter ha vinto uno scudetto l’anno scorso e poi è andata in bancarotta. E’ questo davvero quello che vogliamo? Per i tifosi, il mio lavoro, è vincere il campionato ogni anno. Li capisco”.

Inter, parole di Cardinale fuoriluogo

Le parole di Cardinale non sono state accolte bene dall’ambiente nerazzurro. Il presidente rossonero è stato criticato anche da molta parte della stampa, visto che anche lui non si trova in acque tranquille.

E nonostante ciò che è stato detto, il bilancio dell’Inter si appresta a raggiungere il pareggio o addirittura l’attivo. Sicuramente delle dichiarazioni che non distendono il clima tra i due club.