Clamoroso ma vero, torna Massimo Moratti | Scossone improvviso in società

Massimo Moratti potrebbe tornare all’Inter. Arriva lo scossone improvviso nella società nerazzurra

Il club nerazzurro, negli ultimi anni, ha vissuto tanti cambi di proprietà. Lo storico presidente Massimo Moratti, dopo anni di grandissime vittorie, ha ceduto la gestione del club all’imprenditore indonesiano, Erik Thohir. Successivamente, dopo una gestione più focalizzata da quella che era la gestione dei conti, c’è stato un nuovo ribaltone.

Infatti, in questo caso, la gestione della società è passata nella mani della proprietà cinese di Suning. Il proprietario, Steven Zhang, è riuscito, in maniera graduale, a riportare il club dove la sua storia lo ha collocato raggiungendo, oltre alla vittoria di numerose coppe nazionali, anche di due scudetti e di una finale di Champions League.

Con la crisi dovuta al Covid, l’azionista di maggioranza, ha dovuto chiedere l’ausilio del fondo Oaktree con un finanziamento da 275 milioni di euro. Finanziamento che, però, lo stesso Zhang non è riuscito a restituire e così il fondo statunitense ha preso il timone del club.

Adesso, arriva la notizia che ha scosso l’ambiente nerazzurro e che riguarda l’eventuale ritorno del grande ex presidente interista, Massimo Moratti. L’imprenditore può acquistare un club.

Inter, torna Moratti? La notizia che scuote l’ambiente nerazzurro

Massimo Moratti potrebbe ritornare nel mondo del calcio. L’ex numero uno interista ha intenzione di ritornare ad investire e provare a fare nuovamente cose importanti nel mondo del calcio.

Le ultime indiscrezioni parlano della possibilità di acquistare la società emiliana della Spal. Il club ferrarese cerca acquirenti e proprio Moratti potrebbe essere in lizza. Di conferme ufficiali non ce ne sono state, ma Moratti stesso non ha mai nascosto la sua volontà di voler investire nuovamente nel mondo del pallone.

Inter, altre voci sul ritorno di Moratti

Nelle ultime ore, però, non si è solo parlato di un possibile investimento di Moratti al timone della SPAL. Si è anche tanto parlato della possibilità di un ritorno al comando del club nerazzurro.

In una recente intervista, dove si sono toccati tanti temi, l’ex numero uno interista ha ammesso come sua moglie gli abbia chiesto di ritornare a rivalutare la possibilità di acquistare di nuovo l’Inter. Una notizia a sorpresa che sicuramente ha stupito tutti. I tifosi nerazzurri hanno ancora negli occhi la vittoria dello storico Triplete.