E’ proprio così, la Juve è meglio dell’Inter | Per i tifosi è una vera mazzata

Numeri alla mano, la Juventus è stata migliore dell’Inter: delusione totale per i tifosi nerazzurri

In questa stagione, la squadra nerazzurra, sta provando ad affrontare tutti gli impegni che si presentano al massimo delle proprie possibilità. La squadra di Simone Inzaghi vuole provare a competere in tutte le competizioni, dal campionato alla Champions League fino alla Coppa Italia, alla Supercoppa Italiana e al nuovo Mondiale per Club.

Il tecnico nerazzurro sta provando anche a dosare le forze per far arrivare la squadra al massimo della condizione per tutti gli impegni e i risultati gli stanno dando ragione. In campionato, i nerazzurri, sono in piena corsa per la vittoria dello scudetto, in Champions, l’obiettivo dell’accesso diretto agli ottavi di finale sembra essere alla portata con due partite che sulla carta possono essere vinte.

In Coppa Italia, è arrivato l’accesso ai quarti di finale dove i nerazzurri affronteranno la Lazio, mentre in Supercoppa, a gennaio, ci sarà la sfida proibitiva contro l’Atalanta dell’ex con il dente avvelenato, Giampiero Gasperini.

Intanto, arriva una notizia statistica che delude e non poco i tifosi interisti. Infatti, secondo questi numeri, la Juventus si è rivelata essere una squadra migliore di quella nerazzurra. Ecco di cosa si tratta.

Inter, la Juventus ti batte: delusione totale tra i tifosi

C’è una statistica che ha fatto molto parlare e che riguarda l’Inter e la Juventus. I nerazzurri, per quanto riguarda la Coppa Italia, infatti, si sono qualificati ai quarti ben 41 volte su 49 partecipazioni. Ma i bianconeri hanno fatto addirittura meglio.

Infatti, la squadra piemontese, su 53 partecipazioni, è riuscita ad accedere ai quarti di finale della competizione ben 43 volte. Numeri importanti che testimoniano quanto le due squadre siano storicamente le due principali compagini in Italia.

Inter, contro il Como solo la vittoria

Tra qualche ora, la squadra nerazzurra, affronterà il Como nel posticipo di campionato. La squadra di Inzaghi dovrà necessariamente portare a casa i tre punti contro una compagine che, seppur in zona calda di classifica, sta facendo vedere cose molto interessanti.

Per questo servirà la massima attenzione e la massima cura ad ogni particolare. La concorrenza per lo scudetto è agguerrita e non bisogna lasciare nulla al caso.