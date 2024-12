Addio Milan, me ne vado al Real Madrid | Ancelotti se lo porta via a gennaio

Il big della squadra rossonera potrebbe lasciare presto Milanello. Per lui il Real Madrid è pronto a fare follie

Il Milan, in questa stagione, ha deciso di cambiare corso. Dopo essere stati sotto la guida di Stefano Pioli, che ha portato ai rossoneri uno scudetto, la società ha deciso di cambiare guida tecnica e di passare al portoghese Paulo Fonseca. Il tecnico è stato scelto per la sua capacità di valorizzazione degli asset e di riuscire ad esprimere un gioco propositivo.

Ma le cose, almeno fino a questo momento, non stanno andando come sperato. Infatti, i giocatori hanno avuto delle difficoltà ad assimilare i concetti di gioco del nuovo allenatore e tanti big della rosa, che sarebbero dovuti essere i leader della squadra – come Leao e Theo Hernandez – non si sono dimostrati tali ed, anzi, il loro rapporto con il nuovo tecnico non è mai decollato.

Lo stesso Fonseca, in questo momento, è stato messo in discussione con i profili di Xavi e Massimiliano Allegri in cima alla lista dei desideri della società rossonera.

Intanto, c’è un giocatore che potrebbe lasciare il club in vista di gennaio. Su di lui c’è il forte interesse del Real Madrid che sarebbe pronto a fare una vera e propria follia per averlo con sè fin da subito.

Milan, il Real Madrid vuole scipparti un big

Il Real Madrid vuole fortemente un giocatore rossonero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i blancos farebbero follie per avere con sè Tijani Reijnders. Il centrocampista piace tantissimo ed è considerato l’elemento perfetto per sostituire Luka Modric che andrà in scadenza di contratto.

Una situazione che, ovviamente, dovrà portare a delle riflessioni. Per una cifra elevata, il club rossonero potrebbe pensare ad una cessione del giocatore per poi investire nuovamente quanto incassato e rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Milan, la società alle prese coi rinnovi

Il Milan è anche alle prese con i rinnovi di contratto. La società di via Aldo Rossi, infatti, vuole blindare i suoi big e ci sono discorsi aperti sia con Maignan che con Theo Hernandez.

Entrambi hanno dato la loro disponibilità a prolungare il proprio rapporto, ma per entrambi ci vorrà una cifra molto alta per quanto riguarda l’ingaggio.