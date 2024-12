Addio Juve, me ne vado all’istante | Thiago Motta lo caccia dalla Continassa

La Juventus sta per dire addio ad un suo calciatore. Per Thiago Motta non rientra più nei piani tecnici

La Juventus, dalla scorsa estate, ha intrapreso un progetto tecnico differente rispetto ai tre anni precedenti targati Massimiliano Allegri. Per differenti motivi, la società, è stata costretta a fare delle scelte. In primis per quanto riguarda il bilancio. Il grande rosso che ha la società bianconera fa meditare delle riflessioni sui giocatori su cui puntare.

Il nuovo profetto juventino prevede il puntare su tanti elementi futuribili in modo tale da poterli valorizzare e cedere a prezzi maggiorati per aggiustare i conti. Poi, anche il voler abbassare il monte ingaggi per poter recuperare qualcosa a livello economico. E per fare questo, la scelta sul tecnico è ricaduta su Thiago Motta.

L’ex allenatore del Bologna ha sempre fatto bene da quando ha intrapreso la carriera in panchina e proprio con la società rossoblù è riuscito a raggiungere un’incredibile e storica qualificazione in Champions League. Ma lo stesso tecnico, all’inizio della sua avventura, è stato chiamato a fare delle scelte sui giocatori.

Tra questi, ce n’è uno che non rientra nei piani del tecnico e che a gennaio potrebbe lasciare definitivamente la Continassa. Un giocatore che non ha dato il contributo che ci si aspettava alla causa bianconera nel corso degli anni.

Juventus, il giocatore potrebbe dire addio a gennaio

La Juventus potrebbe dire presto addio al centrocampista brasiliano Arthur Melo. Arrivano in bianconero nell’ambito dello scambio con Miralem Pjanic, il centrocampista non ha fatto bene a Torino e anche per Thiago Motta non rientra nei piani tecnici della squadra.

Secondo il giornalista Niccolò Ceccarini, il giocatore potrebbe ritornare in Spagna dopo l’avventura avuta con il Barcellona. Su di lui ci sarebbero gli interessi di Valencia e Villareal. Vedremo nelle prossime settimane come si evolverà la situazione del ragazzo.

Juventus, Giuntoli segue alcune piste per gennaio

Giuntoli, però vuole trovare alcuni rinforzi per la Juventus in vista di gennaio. I profili ricercati sono quelli di un vice-Vlahovic e di un difensore centrale. Per quanto riguarda quest’ultimo, piace molto il profilo di Hancko.

Mentre per il reparto avanzato, stuzzica l’idea di uno scambio con il Napoli tra Giacomo Raspadori, Danilo e Niccolò Fagioli. Vedremo se questi discorsi andranno a buon fine.