Nico Paz all’Inter, Marotta chiude l’affare | Firma e trasferimento programmato per Milano

Marotta vuole chiudere l’affare per portare il trequartista argentino del Como, Nico Paz, in maglia nerazzurra

La società nerazzurra sta già lavorando sul mercato per provare ad anticipare la concorrenza e per riuscire a regalare a Simone Inzaghi una rosa che possa essere competitiva non soltanto in Serie A, ma anche in Champions League dove i nerazzurri vogliono continuare a crescere per quanto riguarda il loro rendimento.

Marotta, Ausilio e Baccin vogliono tenere alta la competitività, ma a questo devono coniugare alcuni dettami della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha imposto ai suoi dirigenti di abbassare l’età media della rosa attuale, di abbassare i costi della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi che, oggi, rappresenta il primo della Serie A.

Per questo, i profili vagliati, sono già tanti e di sicuro interesse e bravura tecnica. Uno dei nomi che circola nei media con maggiore insistenza è quello del trequartista argentino del Como, Nico Paz.

Marotta vuole provare a prelevarlo, anche se l’operazione non è sicuramente semplice. Il presidente nerazzurro è pronto a giocarsi due carte importanti per portare il giocatore a Milano.

Nico Paz-Inter, la pista si scalda: la strategia di Marotta

Nico Paz è uno degli obiettivi numero uno della società nerazzurra in vista della prossima stagione. Il trequartista piace tantissimo in viale della Liberazione e i dirigenti hanno già abbozzato una strategia per portare il ragazzo a vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione.

Il club, con il Como, vuole giocarsi la carta Francesco Pio Esposito che sta facendo benissimo in prestito allo Spezia. L’altra carta è quella di Lautaro Martinez con cui, il ragazzo, condivide anche lo stesso spogliatoio in Nazionale argentina. I dialoghi sono partiti, ma da qui a dare per conclusa una trattativa complicatissima è ancora molto presto.

Nico Paz, non solo il Como: c’è l’intreccio con il Real Madrid

Nico Paz è un giocatore di proprietà del Como, che lo ha acquistato dal Real Madrid per 6 milioni di euro questa estate. La società spagnola, però, ha sul ragazzo un diritto di recompra fissato a 12 milioni di euro.

Nel caso in cui questo venga esercitato, i discorsi si farebbero ancora più complicati visto che non è mai semplice trattare con un presidente molto duro come Florentino Perez.