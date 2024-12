Inzaghi vuole solo loro in nerazzurro | Marotta è avvertito, o così o niente

Simone Inzaghi è stato molto chiaro: vuole lavorare con loro. Marotta è avvisato in vista del mercato

La società nerazzurra sta già lavorando molto duramente per quanto riguarda il calciomercato della prossima estate. I dirigenti, seppur con poche risorse a livello economico, sono chiamati nuovamente a rendere la squadra molto competitiva sia per quanto riguarda i confini nazionali, sia per quanto riguarda l’Europa.

In questi anni, la squadra e il club tutto si sono tolti tantissime soddisfazioni e hanno accolto questa sfida con favore. Oltre a questo, la nuova proprietà di Oaktree, ha dato delle indicazioni molto particolari alla propria dirigenza. In primis, quello di abbassare l’età media e di andare via via togliendo dalla rosa tutti quei giocatori over-30.

Poi, altro dettame, è quello di abbassare i costi della rosa così come il monte ingaggi della squadra visto che, in questo momento, rappresenta il primo dell’intera Serie A. Insomma, Marotta, Ausilio e Baccin sono avvisati.

Intanto, Simone Inzaghi, ha già fatto le prime richieste per quanto riguarda il mercato. Il tecnico lo ha già fatto presente ai propri dirigenti sia in maniera pubblica che in maniera privata. Adesso sta alla società accontentarlo.

Inzaghi chiaro: vuole loro sul mercato

Simone Inzaghi, nella conferenza di presentazione della partita contro il Como, ha parlato anche del futuro della rosa nerazzurra. Il tecnico, infatti, ha voluto esprimere la propria opinione su quelli che saranno i colpi in vista della prossima estate.

Ecco le parole del tecnico: “In questo momento di mercato si è parlato poco, sono sincero. So che i dirigenti sono al lavoro, io non ho preclusioni per i giocatori giovani o avanti con l’età. Se i giocatori avanti con l’età arrivano come sono arrivati da noi nelle ultime stagioni, ben vengano. Però sappiamo che stiamo andando in una certa direzione e se arriveranno giocatori giovani, sarò il primo ad accettarlo”.

Inter, uno dei giovani piace anche ad Inzaghi

Inzaghi, poi, si è soffermato su uno dei profili di cui tanto si è parlato in questi ultimi giorni, ovvero il trequartista del Como, Nico Paz, che in questa stagione sta dimostrando un valore molto alto.

Ecco le sue parole in merito: “E’ un giocatore di qualità, con un buon fisico ed un ottimo piede. Ha tutto davanti a sè, farà un’ottima carriera: non lo conosco, ma me ne hanno parlato molto bene a livello umano. Ha grande qualità”.