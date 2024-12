Tocca alla società intervenire, ultimatum Inter | Inzaghi non può farci proprio nulla

La società nerazzurra si trova di fronte ad un bivio e dovrà capire in che maniera intervenire

La dirigenza interista sta già lavorando molto duramente per cercare quelli che potrebbero essere i migliori profili per la prossima stagione nerazzurra. Marotta, Ausilio e Baccin da sempre cercano di programmare in maniera anticipata il mercato, per evitare di essere impreparati e per evitare brutte sorprese poi in estate.

Ovviamente, l’obiettivo fondamentale in viale della Liberazione è sempre quello di essere competitivi in ogni competizione che si andrà ad affrontare. Ma a questo aspetto, bisognerà anche aggiungere dei diktat che la nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha dato tre indicazioni inderogabili ai propri dirigenti.

La prima è quella di abbassare l’età media della rosa che dovrà diminuire il numero di over-30. Poi, bisognerà anche abbassare i costi di squadra, così come il monte ingaggi che, in questo momento, rappresenta essere il primo dell’intera Serie A. Una sfida che i dirigenti hanno raccolto e che vogliono raggiungere senza sacrificare gli ottimi risultati ottenuti in queste stagioni.

Intanto, la società, dovrà capire come comportarsi in alcune situazioni che riguardano alcuni giocatori della rosa. In particolare, c’è un caso spinoso che potrebbe creare qualche problema dopo l’ultimatum del ragazzo.

Inter, ultimatum del giocatore

L’Inter si trova a dover far fronte ad alcune situazioni che riguardano alcuni suoi giocatori. Uno di questi è sicuramente Stefan de Vrij che, in estate, andrà in scadenza di contratto con i nerazzurri, anche se ha un’opzione per il rinnovo per una stagione.

A tal proposito, intervistato da Il Giornale, l’olandese ha parlato di questa situazione e ha voluto lanciare un messaggio alla società nerazzurra: “E’ l’Inter che deve decidere, c’è l’opzione per un altro anno. Io qui sono molto felice”.

Inter, adesso devi fare una scelta

Dall’ultimo bilancio si è notato come la società nerazzurra abbia già esercitato la clausola per il rinnovo automatico per una stagione di Francesco Acerbi. Ma i tanti infortuni del difensore in questa stagione, stanno portando a delle riflessioni.

In viale della Liberazione, infatti, potranno scegliere se pagare 500.000 euro per risolvere il rapporto unilateralmente. In tal senso, successivamente, verrebbe esercitata l’opzione per il difensore olandese. Ma di questo se ne parlerà nei prossimi mesi.