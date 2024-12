Lazio, ciao ciao Baroni | Ha già salutato tutti a Formello: nulla gli ha fatto cambiare idea

Il giocatore ha deciso di lasciare la Lazio e a breve saluterà i compagni ed il tecnico a Formello

Il mercato di gennaio, tradizionalmente, ha quasi sempre portato avanti trattative fatte di occasioni. Generalmente, le squadre interessate a questo tipo di campagna di rafforzamento, sono quelle che di solito hanno bisogno di aggiungere elementi per rinforzare la squadra per salvarsi o di sostituire qualche elemento perchè infortunato.

Ad esempio, una delle squadre che sarà più attive sarà sicuramente la Juventus che ha intenzione di acquistare sia un vice-Vlahovic per quanto riguarda il reparto avanzato, sia un difensore centrale con determinate caratteristiche per sostituire l’infortunato Bremer che ha terminato anticipatamente la stagione a causa della rottura del legamento crociato.

Occhio anche al Napoli che proprio con i bianconeri potrebbe imbastire uno scambio con coinvolti Danilo, Fagioli e Raspadori. E la stessa cosa potrebbe accadere con la Roma, ma questa volta il giocatore coinvolto sarebbe Lorenzo Pellegrini.

Insomma, tantissime opportunità da osservare con estrema attenzione. Intanto, in casa Lazio, c’è un giocatore che ha deciso di lasciare la capitare. Il ragazzo ha già salutato tutti a Formello e presto raggiungerà la sua nuova squadra.

Lazio, il giocatore saluta Formello: accordo imminente

La Lazio potrebbe salutare preso un giocatore della sua rosa. Infatti, il paraguaiano Diego Gonzalez è pronto a salutare i biancocelesti. Il ragazzo, secondo Il Messaggero, avrebbe già trovato l’accordo con la sua nuova squadra.

Si trasferirà in Messico, all’Atlas, dopo non aver messo piede in campo nemmeno una volta con la prima squadra ed aver collezionato qualche presenza con la Primavera della squadra biancoceleste. Gli accordi definitivi e gli annunci ufficiali potrebbero essere formalizzati a brevissimo.

Lazio, il mercato è molto attivo

Il mercato della Lazio è davvero molto attivo. La società biancoceleste è molto propositiva sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. In ambito cessioni ecco che potrebbero partire sia Akpa-Akpro che Castrovilli. Il primo potrebbe andare nuovamente al Monza, mentre il secondo potrebbe risolvere il proprio contratto.

In entrata, i biancocelesti sono davvero molto interessati al centrocampista del Verona, Benahlyane. Il ragazzo sembrerebbe davvero molto vicino a passare alla corte di Baroni.