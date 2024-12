Addio Fonseca, il Milan lo fa fuori | Al suo posto arriva un top

Il Milan è pronto a dire addio al tecnico Paulo Fonseca. Al suo posto potrebbe arrivare un grande allenatore

Il Milan, in questa stagione, sta vivendo un momento un po’ particolare della propria storia. I rossoneri, infatti, dopo la guida di Stefano Pioli che hanno portato alla vittoria di uno scudetto, hanno deciso di dare una rinfrescata al progetto tecnico e di affidare la propria panchina al tecnico portoghese Paulo Fonseca.

Una scelta che ha portato anche a grandi cambiamenti in sede di calciomercato visti i tanti giocatori cambiati. Ma la stagione non sta andando come ci si attendeva. Infatti, i rossoneri, specie in campionato, non stanno avendo grandissima continuità e, in classifica, sono parecchio attardati dalla cima della classifica e rischiano molto anche per quanto riguarda la zona Champions League.

Anche gli ultimi risultati sono stati parecchio deludenti e hanno fatto in modo che la panchina dello stesso Paulo Fonseca sembra scricchiolare parecchio e se dovessero arrivare risultati negativi, ecco che il ribaltone non sarebbe scontato.

Nei giorni scorsi si è fatta l’ipotesi di un ritorno di Massimiliano Allegri in rossonero, ma c’è un altro profilo che piace molto e che rappresenterebbe una soluzione sicuramente molto affidabile.

Milan, Fonseca via? Un nome top nel mirino

Se Massimiliano Allegri è un tecnico che piace moltissimo ai rossoneri, occhio anche ad un altro profilo. Secondo quanto riportato dal quotidiano El Nacional, i rossoneri starebbero valutando la posizione di Xavi Hernandez.

Dopo l’avventura al Barcellona, lo spagnolo è libero in questo momento. Ovviamente, la dirigenza milanista, si augura che i risultati possano migliorare. Se non dovesse essere così, bisognerà valutare bene se effettuare il ribaltone subito oppure se aspettare il termine della stagione in modo da far lavorare al meglio il nuovo allenatore.

Fonseca-Milan, tanti errori e qualche alibi

L’avventura di Paulo Fonseca al Milan è stata fatta da tanti errori e da qualche alibi. Dal punto di vista tattico, il voler sempre dominare il gioco, talvolta, non ha permesso alla squadra rossonera di capire i momenti delle partite e di subire molto più del dovuto. Oltre a questo, anche il livello comunicativo non è sempre stato dei migliori, specie dopo la sconfitta contro l’Atalanta.

Ma ci sono anche degli alibi, visto che il tecnico, praticamente, raramente ha potuto contare sui due leader della squadra come Leao e Theo Hernandez che hanno e stanno deludendo tantissimo in questa stagione anche per quanto riguarda il punti di vista comportamentale.