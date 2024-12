Nuova sfida per Balotelli, l’annuncio ufficiale del suo agente | Che sorpresa per il Genoa

Arriva l’annuncio ufficiale dell’agente di Mario Balotelli sul futuro dell’attaccante italiano

Uno dei colpi più suggestivi di questi mesi è stato sicuramente quello di Mario Balotelli al Genoa. L’ex attaccante nerazzurro, dopo tanto girare in giro per l’Europa, ha deciso di tornare nuovamente in Serie A, dopo la precedente avventura nella sua Brescia. Un ritorno che indubbiamente ha infuocato i tifosi rossoblù che lo hanno accolto con parecchio entusiasmo.

Ma per l’attaccante italiano, l’avventura al Genoa non è iniziata nel migliore dei modi. Infatti, fino a questo momento, sono pochi i minuti giocati. Secondo tanti addetti ai lavori, il giocatore deve ancora trovare la forma migliore per riuscire a entrare in pieno nelle rotazioni. Se questo non bastasse, in casa Grifone, tutto è cambiato anche per quanto riguarda la guida tecnica.

Al posto di Alberto Gilardino è subentrato Patrick Vieira che fino ad ora sta ottenendo buoni risultati, ma che di fatto, almeno stando all’esperienza passata al Nizza, non va molto d’accordo con il giocatore.

Intanto, a sorpresa, è arrivato l’annuncio ufficiale dell’agente di Balotelli, Enzo Raiola, che ha parlato del futuro prossimo dell’attaccante, cogliendo di sorpresa il Genoa.

Balotelli, c’è l’annuncio dell’agente sul suo futuro

Mario Balotelli è arrivato al Genoa e di lui ha parlato il suo agente, Enzo Raiola. Il procuratore ha parlato dell’arrivo in Liguria dell’attaccante e di quelli che sono i piani per il futuro del giocatore per la sua carriera.

Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Sportiva: “Era un sogno e un desiderio realizzato. Mancava da tanto tempo, il Genoa ora attraversa un periodo particolare anche col cambio di proprietà. Sa benissimo che deve recuperare la condizione, era inattivo da mesi. Aiuta i compagni dentro e fuori dal campo, tutto sommato sta andando benissimo. Sicuramente si aspetta di più”.

Genoa, tutte le opzioni per Balotelli

Il Genoa ha acquistato Mario Balotelli con un compito specifico, quello di fare gol importanti per la squadra. I liguri si trovano in piena lotta per la salvezza e cercavano un giocatore di esperienza capace di dare un contributo sostanzioso in zona gol.

Che sia in coppia con Pinamonti o Vitinha, e quindi da seconda punta, o insieme ad Ekuban da centravanti puro, l’attaccante italiano sa che il suo compito è uno: portare il Genoa alla salvezza.