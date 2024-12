Clamoroso Roma, c’è la rescissione contrattuale | Lascia il club dopo pochi mesi

Incredibile in casa giallorossa: il tesserato lascia il club e risolve il contratto con la società

La stagione della Roma, almeno fino a questo momento, non sta regalando tantissime gioie ai tifosi giallorossi. Dopo un mercato in cui sono arrivati tanti giocatori di qualità, le prestazioni non sono state all’altezza della situazione. E la classifica inizia a preoccupare parecchio tutto l’ambiente visto che, dopo il pareggio contro il Como, i giallorossi sono a soli due punti dalla zona retrocessione.

Un risultato sicuramente inaspettato a cui i calciatori devono portare molta attenzione. Spesso, infatti, si sono visti casi di squadre con organici sicuramente superiori rispetto alla zona salvezza, ma che, non essendo abituati a lottare per certi obiettivi, sono stati risucchiati in maniera incredibile.

Oltre a questo, la confusione regna sovrana alla Roma. Due ribaltoni in panchina e tre allenatori in questa stagione. Da De Rossi a Juric fino ad arrivare a Claudio Ranieri. Questo testimonia come più di qualcosa sia stato sbagliato e come adesso, sia sul campo che dietro la scrivania, si debba correre ai ripari per provare a migliorare le cose anche in vista della prossima stagione.

Intanto, arriva la notizia clamorosa, l’ennesima di quest’anno. Infatti, i giallorossi hanno annunciato la risoluzione contrattuale con il proprio tesserato che lascia il club dopo pochissimi mesi.

Roma, arriva la risoluzione: lascia il club dopo pochi mesi

Arriva l’annuncio ufficiale in casa Roma. Come riportato anche dalla redazione di Sky Sport, Ivan Juric ha risolto consensualmente il contratto con la società giallorossa a pochi mesi dal suo arrivo nella capitale. Il tecnico, infatti, avrà una nuova avventura in panchina.

Il Southampton lo aspetta. Il tecnico dunque, dopo la deludente esperienza in giallorosso e dopo aver fatto bene a Verona e Torino, adesso approderà in Premier League. Che possa essere la meta della sua definitiva consacrazione?

Roma, occhio agli intrecci con il Napoli

La Roma, come detto, deve provare a muovere qualcosa e per farlo ricorrerà al mercato di gennaio. Ci sono alcune situazioni che si potrebbero sviluppare con il Napoli.

Infatti, i giallorossi potrebbero cedere il loro capitano, Lorenzo Pellegrini e potrebbero farlo attraverso uno scambio. Nella capitale sbarcherebbe Giacomo Raspadori che vuole avere più minuti e non li sta ottenendo con Antonio Conte.