Pogba, questa volta non ci voleva proprio | Condannato a 3 anni di carcere

Brutte notizie per Paul Pogba: arriva la condanna a tre anni di carcere

Paul Pogba è stato un giocatore che in Serie A è stato decisivo ed ha fatto sicuramente la storia recente nel nostro campionato. Le sue giocate e la sua fisicità hanno fatto vedere un giocatore incredibile che ha trascinato la Juventus a tutto quello che è riuscita a vincere nelle passate stagioni all’interno dei confini nazionali.

Il suo addio alla squadra bianconera non è stata la scelta migliore per la sua carriera, visto che il francese, al Manchester United, squadra che lo ha fatto crescere, non ha mantenuto quanto prometteva ed è stato assillato da tantissimi problemi fisici e da tantissime polemiche da parte di stampa e tifosi dei Red Devils.

Successivamente, c’è stato il ritorno anche alla Juventus. Ma anche in questo caso, la sua avventura, non è andata bene a causa dei continui problemi fisici e del caso doping che ha fatto in modo che il giocatore risolvesse il rapporto con la società bianconera – anche se il centrocampista potrà tornare in campo già a marzo del 2025.

Intanto, le cattive notizie per il classe 1993, non sono finite qui. Arriva la clamorosa notizia della condanna da parte del tribunale a tre anni di detenzione. Una notizia che ha colpito sicuramente tutti.

Pogba, ancora cattive notizie: condanna a 3 anni

Le cattive notizie non sono finite per Paul Pogba. Il centrocampista francese, dopo il caso doping che gli ha fatto subire una lunga squalifica, ha avuto un’altra pessima novità. Infatti, il fratello Mathias, ha subito una condanna a tre anni di carcere per estorsione.

Secondo il portale FootMercato, due dei tre anni sono stati sospesi da parte del tribunale, mentre il restante anno sarà scontato agli arresti domiciliari con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

Pogba, ritorno in campo molto presto?

Tornando alle cose di campo, come anticipato, Pogba potrà ritornare in campo nel marzo del 2025. E si susseguono voci clamorose per quanto riguarda una squadra che lo vuole.

Pep Guardiola, infatti, ci starebbe pensando per il suo Manchester City per sostituire l’infortunato Rodri. Ma occhio anche alla possibilità che il giocatore possa andare a giocare negli Usa in MLS.