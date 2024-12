Sensi al Barcellona, è tutto vero | Svolta clamorosa nella sua carriera

Stefano Sensi è stato un grande ex nerazzurro e la sua avventura è stata costellata da tantissimi infortuni

L’Inter di questi tempi sta dimostrando di essere una squadra ed una società molto solida. Gli uomini di Simone Inzaghi, dopo varie coppe nazionali, sono stati capaci di arrivare in finale di Champions League, poi persa sfortunatamente contro il Manchester City, e di vincere il ventesimo scudetto e la seconda stella della storia nerazzurra.

Ma, ovviamente, le vittorie e i grandi traguardi non sono arrivati dal nulla. Dietro, infatti, c’è stato un grandissimo lavoro sia sul campo che dietro la scrivania e che, man mano, di stagione in stagione, ha portato a quanto stiamo assistendo oggi. Sicuramente, l’incipit principale è stato da Luciano Spalletti.

L’attuale ct della Nazionale ha permesso ai nerazzurri di ritornare nel calcio dei grandi in Champions League. Poi, è stata la volta di Antonio Conte che ha permesso di accorciare le distanze dalla Juventus e di vincere lo scudetto numero diciannove. Per arrivare, infine, a Simone Inzaghi ed alla squadra che conosciamo oggi.

Tra i calciatori protagonisti di queste fasi c’è stato sicuramente Stefano Sensi. L’ex centrocampista del Sassuolo, specie il primo anno di Conte, ha ammaliato il pubblico con le sue giocate. Di lui ha parlato un suo ex compagno di squadra.

Sensi, c’è il retroscena sul Barcellona

Di Stefano Sensi ha parlato il suo ex compagno ai tempi del Sassuolo, Marlon, oggi protagonista in MLS. Il difensore brasiliano ha espresso tutta la sua stima nei confronti del centrocampista ai microfoni di Gianlucadimarzio.com.

Ecco le sue parole: “Mentalmente è una persona molto forte. Ha superato tantissimi infortuni e ha partecipato a grandi successi con l’Inter. Quando sta bene, riesce a dettare i tempi di gioco come pochi altri. Il Sensi del Sassuolo era un giocatore che, in prospettiva, avrebbe potuto giocare nel Barcellona”.

Sensi-Inter, avventura sfortunata

Stefano Sensi ha avuto tantissima sfortuna in maglia nerazzurra. Dopo un inizio di avventura fatta di grandissime giocate, il giocatore è entrato in un vortice di problemi fisici che, purtroppo, non lo hanno più abbandonato nel corso della sua carriera.

I nerazzurri, al suo posto, riuscirono a prendere Christian Eriksen, ma sicuramente il rimpianto di non aver visto nel pieno del proprio talento un giocatore con questa qualità c’è.