Shock Ranieri, me ne vado anche io | Ennesimo terremoto in casa Roma

La Roma rischia di vivere un nuovo terremoto dopo i due cambi in panchina di questa stagione

Questa stagione, per la Roma, non può essere considerata soddisfacente. La squadra giallorossa, infatti, dopo la sconfitta ottenuta contro il Como, si ritrova in una situazione di classifica incredibile a soli due punti dalla zona retrocessione. Una posizione inaspettata, dopo il mercato fatto questa estate, ma una situazione che ha avuto vari step prima di arrivare a questo punto.

Inizialmente, il rapporto tra Daniele De Rossi e parte della dirigenza non era ottimale. L’ex tecnico giallorosso, non era stato accontentato nelle richieste di mercato. Non solo, ma i pareggi ottenuti ad inizio stagione hanno fatto in modo che si arrivasse al punto di rottura e all’esonero dell’ex centrocampista.

Successivamente, è stata la volta di Ivan Juric. Il tecnico croato non è riuscito ad integrarsi nella squadra e il rapporto con tanti giocatori non è stato dei migliori. Gli animi si sono surriscaldati spesso, ma si è arrivati all’esonero. Infine, il ritorno clamoroso di Claudio Ranieri alla sua terza avventura sulla panchina giallorossa.

Intanto, un nuovo terremoto rischia di scuotere la squadra giallorossa. Un giocatore starebbe pensando seriamente all’addio e la sua partenza potrebbe lasciare strascichi.

Roma, un big può partire: altro terremoto in vista?

La Roma potrebbe veder partire a gennaio uno dei suoi big. Infatti, su Paulo Dybala, ci sono gli occhi del Galatasaray. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, per l’argentino ci sarebbe pronta una grandissima offerta da 10 milioni di euro a stagione.

Dopo il rifiuto all’Arabia Saudita di questa estate, stavolta potrebbe esserci l’addio. E potrebbe rappresentare un nuovo terremoto vista la posizione di classifica della squadra.

Roma, occhio a non sottovalutare nulla

La Roma dovrà fare molta attenzione e pensare esclusivamente a recuperare punti in classifica. La squadra giallorossa naviga in acque pericolosissime e il fatto che abbia un organico non da zona salvezza, può non significare nulla.

Come spesso accade in questi casi, il non essere abituati a essere in certe zone di classifica, potrebbe giocare brutti scherzi e dare molta pressione. Insomma, dalla squadra giallorossa ci si aspetta una forte reazione sul campo.