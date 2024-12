“Giocano sporco”: annuncio shock sull’Inter | E’ tutta ‘colpa’ di Inzaghi

I nerazzurri vengono da una partita trionfale contro la Lazio e il calciatore parla del gioco dei nerazzurri

Nell’ultimo turno di campionato, la squadra nerazzurra ha dato sfoggio di tutta la sua qualità. Alla vigilia, nessuno avrebbe potuto immaginare un netto 6-0 in casa della Lazio. Una partita che, pure, era iniziata con la squadra biancoceleste molto intraprendente e capace di creare un serio pericolo con l’occasione capitata a Noslin.

Di fatto, dopo la prima mezz’ora ed il rigore ingenuo causato da Gigot, non c’è stata più storia e Thuram e compagni sono riusciti non solo a vincere, ma addirittura a dilagare con sei diversi marcatori. Una dimostrazione di forza incredibile che testimonia non solo la solidità difensiva ritrovata, ma pure una grande varietà di possibilità offensive.

Una vittoria impronosticabile dagli addetti ai lavori che avevano criticato molto i nerazzurri solo tre giorni prima per come era avvenuta la sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen, in cui la squadra è entrata in campo in maniera quasi lasciva e senza creare reali pericoli alla formazione tedesca.

Intanto, un giocatore non ci sta ed è tornato a parlare della sfida di lunedì sera. Il difensore ha parlato di come hanno giocato i nerazzurri e dell’andamento della gara.

“Giocano sporco”: le parole del difensore della Lazio

Il difensore della Lazio, Alessio Romagnoli, è tornato a parlare della partita contro l’Inter ai microfoni di Sky Sport. L’ex rossonero ha fatto autocritica ed ha elogiato il gioco degli uomini di Inzaghi capaci di saper fare più cose all’interno della gara. Ecco le sue parole: “Una pessima partita da parte nostra, a parte i primi 30′. L’obiettivo è resettare e tornare a fare bene, magari trovando un pizzico di umiltà che non fa mai male”.

Il difensore, poi, ha proseguito: “Bisogna imparare dalle grandi squadre che, come l’Inter, sanno anche difendersi in 11 dietro la linea della palla., giocare sporco quando devono. Intanto ripartiamo da sabato, vanno accettate anche le critiche, quando ci sono, e dimostrare che siamo una grande squadra”.

Lazio, uno stop dopo un grande cammino

La Lazio, sicuramente, è una delle più belle sorprese del campionato. La squadra biancoceleste ha trovato una nuova quadra sotto la gestione Baroni e ha ottenuto grandi risultati, non ultimi, le due vittorie consecutive contro Napoli e Ajax.

Lo stop brutto contro l’Inter, non cancella quanto fatto, ma sicuramente la delusione andrà canalizzata nel modo giusto per evitare che ci siano strascichi in vista delle prossime partite.