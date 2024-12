De Laurentiis fa sul serio, non solo Felipe Luiz | Preso un altro svincolato di lusso

De Laurentiis molto attivo per quanto riguarda il calciomercato e pronto a prendere un grande svincolato

Il Napoli di Antonio Conte sta andando molto bene in questa stagione e, in questo momento, si trova al secondo posto dietro alla capolista Atalanta. La squadra partenopea, nonostante le smentite di rito, ha intenzione di lottare per lo scudetto e tornare a festeggiare come fatto con Luciano Spalletti due stagioni fa.

Per farlo, lo stesso Antonio Conte, ha chiesto di rinforzare la rosa sia in maniera pubblica che privata. Per questo, il ds Manna, ha intenzione di attenzionare vari profili, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. L’infortunio di Alessandro Buongiorno ha acceso un campanello d’allarme e la volontà di intervenire per sostituirlo.

Il primo profilo sul taccuino è quello di Felipe Luiz a parametro zero, in attesa di capire se, in estate, si potrà intervenire su uno tra Danilo della Juventus e de Vrij dell’Inter, che sicuramente darebbero delle alternative parecchio affidabili alla squadra.

Intanto, il presidente del Napoli, ha intenzione di intervenire non solo per la squadra azzurra per quanto riguarda il mercato. E per questo è pronto ad acquistare un altro svincolato di lusso.

De Laurentiis pronto ad acquistare uno svincolato di lusso

La famiglia De Laurentiis, oltre al Napoli, è proprietaria anche di un’altra squadra, ovvero il Bari. La squadra pugliese, nonostante le grandi ambizioni di voler arrivare in Serie A, nelle passate stagioni ci è andata solo vicina, ma non è mai riuscita a raggiungere nuovamente il proprio obiettivo.

Per farlo, la società, è pronta ad intervenire in sede di mercato e a prelevare uno svincolato di lusso che, in passato, ha fatto molto bene nella massima serie. Si tratta dell’ex Torino, Djidji, che attualmente gioca in Serie C e potrebbe essere un profilo molto utile alla causa biancorossa.

Non solo Djidji, un altro giocatore nel mirino

Djidji è solo uno dei profili che piace molto per il reparto arretrato del Bari. Infatti, la società sta guardando con molta attenzione anche un altro giocatore come Anthony Angileri, classe 2001 di proprietà del Monopoli.

In questo momento, il club biancoverde sembra parecchio restio a cedere il giocatore che è molto importante in quella che, in questo momento, per la squadra, è la lotta alla promozione diretta alla prossima Serie B.