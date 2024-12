Lazio, decisione drastica dopo il 6-0 con l’Inter | Arriva la rescissione del contratto

La Lazio ha deciso: risoluzione contrattuale per il suo giocatore. Baroni non ci punta più

In casa Lazio, quella appena trascorsa, è stata una settimana abbastanza complicata. La sconfitta roboante, in casa, contro l’Inter per 6-0 ha lasciato qualche strascico in una squadra che, va detto, sta facendo una grandissima stagione in campionato ed in Europa. Un risultato inatteso, soprattutto per come era cominciata la gara.

Infatti, la squadra biancoceleste, nella prima mezz’ora della partita, era riuscita a tenere l’Inter a distanza e a creare anche una clamorosa occasione fallita da Noslin che ha schiacciato troppo il pallone e lo ha mandato alto sopra la traversa. Poi, l’errore ingenuo del neo-entrato Gigot che ha spianato la strada all’Inter con il rigore segnato da Calhanoglu.

Ciò che ha sorpreso di più è stato sicuramente l’atteggiamento mentale della squadra di Baroni. Infatti, Zaccagni e compagni, non hanno mostrato praticamente mai la possibilità di poter rimettere in piedi la sfida. Anzi, la squadra nerazzurra ha dilagato con altri cinque gol.

Intanto, dopo la partita, la società e l’allenatore hanno preso una decisione importante. Baroni non punta più su un suo giocatore e per lui potrebbe arrivare a breve la risoluzione del contratto. Il ragazzo, fino a qui, ha deluso.

Lazio, risoluzione per un giocatore: Baroni non ci punta più

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Lazio starebbe pensando di dire addio a Gaetano Castrovilli. Il giocatore ha, fin qui, deluso le attese e Baroni ha già comunicato alla società di non contare più su di lui. L’ipotesi risoluzione consensuale si fa sempre più possibile.

Oltre a lui, anche Akpa-Akpro potrebbe lasciare la Capitale. Il centrocampista potrebbe ritornare al Monza, dove ha giocato nella passata stagione, ma questa volta a titolo definitivo. I biancocelesti hanno già in mente i loro sostituti.

Lazio, Lotito pronto ad acquistare un centrocampista

Se Castrovilli e Akpa-Akpro potrebbero lasciare la squadra biancoceleste, Lotito e Fabiani stanno lavorando molto duramente per provare a trovare i loro sostituti.

Il primo nome sul taccuino, è quello di Belahyane del Verona, che sta giocando una grande stagione. Il secondo è quello di Atangana del Reims. Idee chiare per poter crescere ancora con giovani giocatori di talento.