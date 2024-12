Dico anche io addio al calcio, è ora di dire basta | L’annuncio clamoroso gela i fan

Il giocatore vuole dire addio al calcio in maniera definitiva. Grande sorpresa tra i suoi fan che non se lo aspettavano

L’Inter sta preparando i prossimi impegni contro Udinese, in Coppa Italia, e Como in campionato. La squadra di Simone Inzaghi vuole vendicare l’uscita prematura dalla competizione della scorsa stagione ai danni del Bologna che riuscì a rimontare a San Siro la squadra nerazzurra che era passata in vantaggio con Carlos Augusto.

Il tecnico interista tiene molto alla competizione perchè rappresenterebbe un traguardo importante visto che, vincere il trofeo, vorrebbe dire portare a casa la coppa per la decima volta nella storia del club. Insomma, tante motivazioni in gioco. La sfida contro i lacari, invece, deve dar seguito alla grande vittoria ottenuta contro la Lazio per proseguire l’inseguimento ad Atalanta e Napoli in classifica.

Intanto, il mondo del calcio, è stato scosso da una notizia improvvisa da parte di un grande fuoriclasse. Il giocatore, infatti, starebbe meditando da tempo e sarebbe giunto ad una decisione definitiva.

Il ritiro sembra essere vicino e la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Anche i suoi fan sono stati colti alla sprovvista e sono rimasti increduli all’annuncio.

Addio al calcio: la notizia che scuote i fan

Karim Benzema sarebbe pronto a lasciare il mondo del calcio. Il centravanti francese, secondo quanto riportato dal portale spagnolo, Relevo, sarebbe pronto a dire basta stanco della routine e della sua avventura all‘Al-Ittihad. Le cose, a dire il vero, stanno andando bene visto che è secondo in classifica cannonieri a dieci gol e la sua squadra comanda la classifica.

Ma la sua volontà sembra essere chiara e, addirittura, sarebbe disposto a farlo un anno prima rispetto alla scadenza del suo contratto, rinunciando a parecchi soldi. Per lui ci sarebbe pronto un ruolo da ambasciatore del Real Madrid con Florentino Perez pronto a riaccogliere il suo pupillo che gli ha regalato tantissime gioie in passato.

Benzema vicino al ritiro, altro membro del grande Real

Benzema sembra essere vicino al ritiro. Prima di lui, tra i membri del grande Real Madrid capace di vincere Champions League a ripetizione, tanti altri blancos hanno deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

Come Toni Kroos e Pepe che hanno deciso di dire addio al calcio e come anche Iker Casillas che aveva concluso la sua carriera al Porto. Una squadra che ha fatto la storia di questo sport.