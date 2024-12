Purtroppo c’è la frattura, terribile infortunio per lui | Che mazzata per il tecnico

Il giocatore dovrà restare fermo per qualche tempo a causa di una frattura. Il tecnico perde uno dei migliori

In questa stagione sono stati tanti, fino a questo momento, gli infortuni accaduti a calciatori. Tante squadre hanno dovuto rinunciare a tanti elementi, addirittura per l’intera stagione. Si pensi alla Juventus, che ha dovuto perdere il miglior giocatore della squadre, Bremer, così come Cabal per tutto il campionato a causa della rottura del crociato.

Così come il Torino che dovrà rinunciare per lo stesso periodo ad un giocatore fondamentale come Duvan Zapata, anche lui a causa della rottura del crociato. Insomma, una situazione parecchio sgradevole. Sono stati tanti anche gli infortuni che hanno riguardato periodi sicuramente più limitati.

Si pensi all’Inter con Pavard e Acerbi o al Milan con Pulisic o ancora al Parma con Bernabè. Di sicuro, giocare con tanta frequenza rischia di esporre i giocatori a problematiche varie. E un altro KO si è verificato nell’ultima giornata di Serie A.

Per il giocatore è stata rilevata una frattura che lo terrà lontano dal campo da gioco per qualche tempo. Il suo allenatore dovrà capire come fare senza uno degli elementi migliori della rosa per le prossime partite.

Serie A, altro infortunio pesante

Come detto, in A, si è verificato un altro infortunio importante. Si tratta di quello di Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, che purtroppo ha avuto la rottura di due vertebre.

Questo il comunicato della società partenopea riguardo le sue condizioni: “Alessandro Buongiorno si è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami svolti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Buongiorno da domani inizierà la riabilitazione”.

Napoli, quanto starà fuori Buongiorno?

Il giocatore, come detto, dovrà fermarsi, ovviamente, per qualche tempo. Ma la domanda che ci si fa è quanto tempo, effettivamente, il ragazzo rimarrà fuori dal campo di gioco. Una stima farebbe pensare a circa 30-40 giorni. In tal caso, Conte, lo avrebbe pronto per la partita contro la Juventus.

Ma il tutto andrà valutato man mano, in base a come andrà la riabilitazione e, di conseguenza, a come il ragazzo recupererà da questo incidente. Una grossa perdita per il Napoli.