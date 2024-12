Juve, torna Del Piero | Ruolo a sorpresa vicino a Thiago Motta: gioia totale per i tifosi

Potrebbe esserci il clamoroso ritorno di Alex Del Piero alla Juventus con un ruolo a fianco di Thiago Motta

La Juventus, in questa stagione, ha deciso di ricominciare da zero con un progetto tutto nuovo. Il secondo corso di Massimiliano Allegri ha portato in dote una Coppa Italia, ma anche tantissime discussioni tra addetti ai lavori sull’operato del tecnico che avevano creato una sorta di cappa di pressioni attorno all’ambiente.

La società ha deciso di affidare la parte tecnica a Cristiano Giuntoli che, a sua volta, ha deciso di dare la panchina bianconera a Thiago Motta, autore dell’impresa con il Bologna che è riuscito ad arrivare in Champions League. Ma le cose, per l’ex tecnico rossoblù, non stanno andando come si era previsto alla vigilia. Infatti, le difficoltà, non sono poche.

Il dover integrare al meglio nei propri dettami tattici tutti e i tanti i nuovi acquisti, è stato un fatto sicuramente importante. Se a questo aggiungiamo anche il fatto che ci sono stati tantissimi infortuni, alcuni dei quali molto gravi – se pensiamo a Bremer e Cabal che hanno terminato anticipatamente la stagione – il gioco è fatto.

Intanto, la società bianconera, avrebbe preso una decisione importante e, per certi versi, clamorosa. Infatti, potrebbe esserci il ritorno a sorpresa di Alessandro Del Piero con un ruolo molto importante al fianco del tecnico Thiago Motta.

Juventus, torna Del Piero? Ecco le condizioni

La Juventus, come detto, potrebbe pensare al ritorno di Alessandro Del Piero. L’ex capitano bianconero, però, accetterebbe solo a determinate condizioni, in modo che possa stare a contatto con il tecnico Thiago Motta.

A rivelarlo, come riportato anche da TuttoJuve.com, è stato il giornalista Gianni Balzarini sul suo canale Youtube. Ecco le sue parole: “Semmai un giorno tornasse alla Juve lo farebbe solo con un ruolo operativo. Cosa significa un ruolo operativo? Avere un potere decisionale. Cioè, non andrà mai a fare o non andrebbe mai a o, usiamo il condizionale, non andrebbe mai a fare l’uomo immagine o l’ambasciatore che alla fine lasciano il tempo che trovano”.

Juventus, Motta risponde con una vittoria

Aldilà delle mosse societarie, Thiago Motta, dopo il pareggio dell’ultima giornata, ha risposto alle critiche con una vittoria secca in Coppa Italia contro il Cagliari che gli ha permesso di accedere ai quarti della competizione.

Ma tante sono state le note positive, a cominciare dalla continuità al gol di Vlahovic, fino al ritorno in campo di Nico Gonzalez e alle prestazioni convincenti di Koopmeiners e Locatelli.