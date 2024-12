Ha scelto l’Inter, decisione clamorosa | Inzaghi non se lo sarebbe mai immaginato

Il fuoriclasse ha espresso la sua preferenza per l’Inter. Inzaghi raggiante dalla gioia

L’Inter, con la vittoria incredibile contro la Lazio, ha fatto capire a tutti che lei per lo scudetto c’è eccome. Sei gol e sei marcatori differenti che testimoniano sia la solidità difensiva riacquisita, ma anche la capacità di colpire in tantissimi modi, dall’azione elaborata, fino al tiro dalla distanza come è accaduto sul gol di Barella.

E contro c’era una squadra che, seppur con una partita in più, si trovava a pari punti in classifica. Insomma, un vero e proprio trionfo che aumenta l’autostima, dopo le critiche per la sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen che avevano un po’ fatto arrabbiare i nerazzurri – che, pure è vero, non avevano giocato una grande partita.

Sugli scudi, Denzel Dumfries, che è riuscito sia a domare in difesa che a sovrastare in attacco quello che, ad oggi, è stato per rendimento il miglior terzino del campionato ovvero Nuno Tavares. Ma anche i vari Barella e de Vrij sono stati autori di una grande partita.

Intanto, uno dei grandi del mondo del calcio, ha parlato proprio della squadra nerazzurra e avrebbe espresso il desiderio di voler giocare per la squadra di Inzaghi. Il giocatore è rimasto ammaliato dalla forza dell’Inter di queste ultime stagioni.

Inter, il fuoriclasse non ha dubbi: scelta per i nerazzurri

Uno dei più grandi centrocampisti degli ultimi anni è stato sicuramente Toni Kroos. Il tedesco, con la maglia del Real Madrid, è riuscito a vincere praticamente tutto e lo ha fatto da assoluto protagonista in campo, segnando un’epoca indimenticabile per la squadra spagnola.

Lui stesso, però, ha parlato di una squadra in cui vorrebbe giocare se giocasse ancora. Ecco le sue parole a Tuttosport: “Durante i miei anni in Spagna, so che c’è stato l’interesse di alcune squadre di Serie A. Ma io non ho mai pensato di lasciare i Blancos, il Real è il Real. In quale italiana giocherei oggi? Forse in questo momento non mi sarei visto male nell’Inter. Giocano con fiducia, calma e qualità, cercando di imporre il loro gioco contro chiunque. Sono davvero forti”.

Inter, le ultime in vista dell’Udinese

Intanto, i nerazzurri, si preparano alla partita di Coppa Italia contro l’Udinese. Simone Inzaghi potrebbe fare qualche cambio, visto che poi ci sarà l’impegno di campionato contro il Como.

Il tecnico ha annunciato la titolarità di Josep Martinez. Ma occhio anche alla sorpresa nel reparto arretrato, visto che il giovane Palacios potrebbe avere una maglia da titolare.