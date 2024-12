Attenzione Inter, così te lo portano via | Marotta deve intervenire immediatamente

Tante squadre stanno seguendo un nerazzurro in vista dell’estate. L’Inter deve capire cosa fare con lui

La dirigenza nerazzurra sono oramai parecchi mesi che ha iniziato a programmare la prossima stagione. Marotta, Ausilio e Baccin stanno valutando i profili più adatti per quanto riguarda la rosa del prossimo anno e che possano essere funzionali all’idea di gioco di Simone Inzaghi che, a sua volta, vuole continuare a vincere e a portare a casa trofei importanti.

La parola d’ordine è quella della competitività che, però, dovrà essere coniugata con altri fattori imposti dalla nuova proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo della squadra e anche di abbassare il monte ingaggi che, ad oggi, rappresenta il primo dell’intera Serie A.

Per questo non sono da escludere le partenze di qualche big. Infatti, tante sono le grandi squadre europee pronte a fare follie per i gioielli nerazzurri come Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu che si stanno dimostrando di poter ambire a palcoscenici di primissimo livello sia a livello competitivo, che a livello di ingaggi.

Intanto, i nerazzurro dovranno stare molto attenti perchè le big d’Europa continueranno a bussare alla porta di viale della Liberazione non solo per i due giocatori sopra citati, ma anche per un altro gioiello nerazzurro che, grazie alle sue grandi prestazioni, ha stregato tutti.

Inter attenta! Le big ti scippano il gioiello

L’Inter, dunque, dovrà stare molto attenta alla big europee e alle offerte che arriveranno. Tante squadre, infatti, stanno osservando con estremo interesse le prestazioni di Yann Bisseck, difensore tedesco che sta facendo molto bene in questa seconda stagione in nerazzurro.

Il Real Madrid e il Bayern Monaco, nello specifico, stanno pensando di presentare un’offerta ai nerazzurri. Bisognerà capire cosa vorrà fare la società, se far cassa e finanziare il mercato oppure se propendere per la cessione di qualcun altro in modo tale da far crescere ancora il valore del ragazzo e cederlo a cifre maggiorate.

Inter, Inzaghi e l’impronta su Bisseck

Per l’Inter, Bisseck, è un elemento importantissimo per la squadra. Il ragazzo, specie dopo l’infortunio di Pavard, sarà ancora maggiormente coinvolto tra i titolari e Simone Inzaghi ha tutta l’intenzione di dargli la fiducia che si è meritato in campo.

I nerazzurri si augurano che il ragazzo possa avere ancor di più una crescita importante per riuscire a dare un elemento di ancora più valore al tecnico interista e poter competere con ancora maggiore forza.