Arriva a parametro zero, messo a segno un colpo a sorpresa | Ecco il pupillo di Inzaghi

A breve comincerà il calciomercato di gennaio e tante squadre stanno cercando alcuni profili per rinforzarsi

La società nerazzurra si sta muovendo da parecchio tempo per provare a trovare i profili migliori in vista della prossima stagione. Programmazione è la parola d’ordine della dirigenza interista che non vuole farsi trovare impreparata e non vuole farsi prendere dall’ansia per capire quali giocatori potranno fare meglio alla causa nerazzurra.

Marotta, Ausilio e Baccin vogliono rendere la rosa di Simone Inzaghi ancora più competitiva rispetto a questa stagione, ma per farlo dovranno sottostare ad alcuni dettami della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense ha ordinato di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi della squadra e di abbassare il monte ingaggi che rappresenta il primo dell’intera Serie A.

Per quanto riguarda gennaio, non ci dovrebbero essere movimenti a meno di occasioni. Se ci sarà l’opportunità di fare un’entrata, infatti, si proverà a intervenire in difesa, ruolo in cui Acerbi, con i suoi tanti infortuni, non da più le garanzie attese e che ci si aspettava.

Intanto, un’altra società ha intenzione di fare qualcosa sul mercato invernale ed è pronta a piombare su un profilo a parametro zero che è stato ed è un pupillo del tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi.

Serie A, arriva il pupillo di Inzaghi a zero

Il Napoli sarà una delle società che guarderà con attenzione al calciomercato. La società partenopea, infatti, ha intenzione di fare qualcosina in difesa visto l’infortunio di Buongiorno che starà fermo per circa 40 giorni. E il ds Manna ha già un lista di profili pronti all’uso.

Secondo Il Corriere dello Sport, il giocatore preferito è Danilo della Juventus che però vorrebbe rimanere in bianconero fino al termine della stagione. Poi, c’è anche il centrale polacco dell’Arsenal, Kiwior. Infine, un giocatore a parametro zero che è un pupillo di Inzaghi che lo ha avuto alla Lazio, ovvero Felipe Luiz.

Napoli, si guarda in casa nerazzurra in estate, ma non solo

Il Napoli pensa anche all’estate. La società azzurra è pronta ad intervenire e a programmare la prossima stagione. In difesa si guarda in casa Inter e la situazione che riguarda de Vrij.

Occhio anche in casa Parma, perchè con le partenze di Simeone e di Raspadori, Conte punta fortemente il centravanti classe 2003, Ange Bonny che sta facendo vedere grandi cose in Emilia.